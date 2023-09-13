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Герда покормила своих белых медвежат в Новосибирском зоопарке — момент попал на видео

Пока детеныши ели, мама их нежно вылизывала

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Сначала малыши поели яблоки, но голод все равно остался

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Белая медведица Герда покормила своих медвежат Белку и Стрелку в Новосибирском зоопарке на глазах посетителей. Милый момент попал на видео постоянного гостя зоопарка Сергея Ильтякова.

Сначала маленькие мишки играли, купались и даже поели немного яблок. Но потом решили подкрепиться молоком мамы. Медвежата окружили Герду, показывая медведице, что они хотят есть. После недолгих уговоров мама села, а мишки усердно начали есть. Пока медвежата ели Герда ласково вылизывала их.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков / vk.com

Недавно мы показывали видео, как Белка и Стрелка устроили шуточную драку. Медвежата сначала кусали друг друга и хватали лапами, а после забавной игры вместе легли спать рядом с мамой.

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