Белые медвежата устроили шуточную драку и легли спать рядом с мамой — видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка решили устроить шуточную драку. Медвежата сначала кусали друг друга и хватали лапами, а после забавной игры вместе легли спать рядом с мамой Гердой.
Забавное видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков. Ощущение, что Белка и Стрелка после игры сильно устали и решили прилечь отдохнуть. Как отметил Сергей, играть с мамой удобно: если устал — то можно и поспать.
Недавно медвежата вместе с Гердой устроили показательные прыжки в воду. Они пытались нырять как можно глубже.