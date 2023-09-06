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Белые медвежата устроили шуточную драку и легли спать рядом с мамой — видео из Новосибирского зоопарка

Животные кусали друг друга и хватали лапами

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Пока малыши дрались, мама отдыхала

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В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка решили устроить шуточную драку. Медвежата сначала кусали друг друга и хватали лапами, а после забавной игры вместе легли спать рядом с мамой Гердой.

Забавное видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков. Ощущение, что Белка и Стрелка после игры сильно устали и решили прилечь отдохнуть. Как отметил Сергей, играть с мамой удобно: если устал — то можно и поспать.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков / vk.com

Недавно медвежата вместе с Гердой устроили показательные прыжки в воду. Они пытались нырять как можно глубже.

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