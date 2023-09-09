Медвежата не смогли поиграть с мамой и пошли прыгать с любимой красной лейкой — видео из зоопарка

Белка и Стрелка из зоопарка Новосибирска попытались поиграть с мамой Гердой, но та прошла мимо. Тогда девочки решили воспользоваться лежащим вокруг реквизитом — шарами и красной лейкой.
Медвежата показали свои умения в прыжках на белые шары и с лейкой в зубах. На видео развлечения Белки и Стрелки сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
На видео слышно, как зрители аплодируют прыжкам медвежат. Девочки также показали, как они умеют нырять.
— Лейка поломанная, помятая, но такая любимая, не выпускает ее из лап, обе девочки — подростки, поумнели, игры всё более интересны у них, — написал в комментариях под видео Анны Новиковой пользователь YouTube.
В начале сентября Белка и Стрелка решили устроить шуточную драку. Медвежата сначала кусали друг друга и хватали лапами, а после забавной игры вместе легли спать рядом с мамой.