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Медвежата не смогли поиграть с мамой и пошли прыгать с любимой красной лейкой — видео из зоопарка

Зрители хлопали на каждый прыжок животных

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Видео было снято 6 сентября

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Белка и Стрелка из зоопарка Новосибирска попытались поиграть с мамой Гердой, но та прошла мимо. Тогда девочки решили воспользоваться лежащим вокруг реквизитом — шарами и красной лейкой.

Медвежата показали свои умения в прыжках на белые шары и с лейкой в зубах. На видео развлечения Белки и Стрелки сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

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Развлечения медвежат попали на видео

Видео: Анна Новикова / YouTube

На видео слышно, как зрители аплодируют прыжкам медвежат. Девочки также показали, как они умеют нырять.

— Лейка поломанная, помятая, но такая любимая, не выпускает ее из лап, обе девочки — подростки, поумнели, игры всё более интересны у них, — написал в комментариях под видео Анны Новиковой пользователь YouTube.

В начале сентября Белка и Стрелка решили устроить шуточную драку. Медвежата сначала кусали друг друга и хватали лапами, а после забавной игры вместе легли спать рядом с мамой.

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