Козы со столичной пропиской: соцсети облетели видео, как рогатое стадо кошмарит москвичей

Жители московского района Южное Бутово уже давно знают: во дворах свое авто лучше не парковать. Есть риск получить царапины и вмятины от козлиных копыт. Неожиданное для столицы бедствие уже не первый год беспокоит местных. Хозяин животных — 75-летний Валерий Аникеев, который держит стадо ради молока и мяса. А вот его соседям, кроме поврежденных машин, достаются только вонь и нечистоты. Козы, по словам москвичей, доходят до станции метро, забираются на машины и портят клумбы. Как это выглядит — смотрите на видео чуть выше (такую Москву вы точно еще не видели).
В войне с Аникеевым соседи пока проигрывают. Периодические стычки оканчиваются тем, что обе стороны признают противника душевнобольным. О том, что известно о прошлом необычного москвича, можно узнать из недавнего фоторепортажа наших коллег из MSK1.RU.