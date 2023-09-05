Козы со столичной пропиской: соцсети облетели видео, как рогатое стадо кошмарит москвичей

В войне с Аникеевым соседи пока проигрывают. Периодические стычки оканчиваются тем, что обе стороны признают противника душевнобольным. О том, что известно о прошлом необычного москвича, можно узнать из недавнего фоторепортажа наших коллег из MSK1.RU.