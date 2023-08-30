«Устраивал себе бесплатный обед»: медведь задрал овец возле новосибирского села и ушел обратно в лес

27 августа неподалеку от села Новый Силиш Усть-Таркского района Новосибирской области местные жители заметили следы медведя и несколько растерзанных овец.
Как рассказал в личном телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии по региону Евгений Шестернин, туши домашних животных обнаружили в девяти километрах от населенного пункта.
Местный охотовед, пожелавший остаться анонимным, сообщил корреспонденту НГС, что сам медведь не попадался на глаза людям. На земле сохранились следы взрослого самца. Угрозы для населения, как объяснил эксперт нет, поэтому отслеживать зверя нет необходимости.
По словам охотоведа, погибшие овцы свободно и бесконтрольно гуляли на открытой местности, заходили в лес. Чаще всего хозяева питомцев просто подъезжают, следят с дороги за животными и отправляются по своим делам, не находясь рядом. Пастуха в селе нет.
— По моим предположениям, медведь около недели жил на территории и понемногу таскал овец, устраивая себе бесплатный обед. Самое главное — просто так хозяин леса не выйдет к людям, его манит запах падали, значит рядом с населенным пунктом уже были мертвые животные. В селах существует проблема с вывозом туш. Официальные скотомогильники находятся в отдалении, поэтому владельцы животных не всегда доезжают до них, а организуют стихийные свалки в нескольких километрах и оставляют там умерший скот. Запах мертвечины привлекает диких животных и они выходят из леса за едой. Тем более, конец августа — сезон запаса жира на зимний период у медведей, — объяснил охотовед.
Местные жители настаивают на ликвидации дикого зверя, поделился специалист. Но охотовед против убийства медведя, так как хищник находится на своей территории, выходил на охоту не в деревню, а бродил в нескольких километрах от нее.
Каждой сельской администрации предписывали организовать собственный скотомогильник, созданный по всем правилам захоронения, не привлекающий диких животных. Как рассказал эксперт, кладбища для животных он видит не всегда.
Охотовед отметил, что владельцам нельзя отпускать скот на бесконтрольный самовыгул. Стоит обзавестись электропастухом, чьи функции давно проверены. Хищники держатся на расстоянии от домашних животных после одного-двух небольших разрядов током.
— Люди устроили панику, теперь в любом шорохе начнут винить медведя. Лес — это его среда обитания, в которой хозяин живет по собственным законам. Рядом с ним практически постоянно обитают овцы, которых нельзя выпускать так далеко от села, они сами ушли в лес, — сообщил охотовед.
Отстрела медведя не предвидится. Специалист выступил за сохранение животного. Министр Евгений Шестерин в телеграм-канале также подтвердил, что овцы сами пришли в естественную среду обитания дикого зверя и гуляли в девяти километрах от Нового Силиша. Министр заявил о контроле ситуации.
Ранее в Новосибирской области решили застрелить медведя, задравшего двух лошадей и жеребенка.