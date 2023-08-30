«Устраивал себе бесплатный обед»: медведь задрал овец возле новосибирского села и ушел обратно в лес

— По моим предположениям, медведь около недели жил на территории и понемногу таскал овец, устраивая себе бесплатный обед. Самое главное — просто так хозяин леса не выйдет к людям, его манит запах падали, значит рядом с населенным пунктом уже были мертвые животные. В селах существует проблема с вывозом туш. Официальные скотомогильники находятся в отдалении, поэтому владельцы животных не всегда доезжают до них, а организуют стихийные свалки в нескольких километрах и оставляют там умерший скот. Запах мертвечины привлекает диких животных и они выходят из леса за едой. Тем более, конец августа — сезон запаса жира на зимний период у медведей, — объяснил охотовед.

