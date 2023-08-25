В Новосибирской области началась миграция птиц — некоторые отправятся в сторону Индии

В Новосибирской области начался сезон миграции птиц. Самыми первыми в теплые страны улетают стрижи.
Об этом НГС рассказал биолог Алексей Яновский.
— Последний раз 5 августа в небе были видны стрижи. От этой даты можно считать, что начался сезон миграции птиц. Из других более заметных для региона птиц, которые готовятся к перелету на юг, — это коршуны. Они уже начали сбиваться в стаи. Они отправляются в сторону Индии, и их миграция продлится до конца сентября, — пояснил биолог.
Также к перелету готовятся чайки, кулики и дикие утки. По словам Алексея Яновского, миграция птиц продлится до конца октября, последними отправятся на юг грачи.
Ранее стаю грачей заметили в центре Новосибирска. Орнитолог объяснил, почему птицы гнездятся в таком месте.