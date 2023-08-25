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В Новосибирской области началась миграция птиц — некоторые отправятся в сторону Индии

Перелет продлится до конца октября

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Сейчас к перелету готовятся чайки, кулики и дикие утки

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В Новосибирской области начался сезон миграции птиц. Самыми первыми в теплые страны улетают стрижи.

Об этом НГС рассказал биолог Алексей Яновский.

— Последний раз 5 августа в небе были видны стрижи. От этой даты можно считать, что начался сезон миграции птиц. Из других более заметных для региона птиц, которые готовятся к перелету на юг, — это коршуны. Они уже начали сбиваться в стаи. Они отправляются в сторону Индии, и их миграция продлится до конца сентября, — пояснил биолог.

Также к перелету готовятся чайки, кулики и дикие утки. По словам Алексея Яновского, миграция птиц продлится до конца октября, последними отправятся на юг грачи.

Ранее стаю грачей заметили в центре Новосибирска. Орнитолог объяснил, почему птицы гнездятся в таком месте.

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