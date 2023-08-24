«Активизировались из-за теплой погоды»: когда мошки перестанут кусать новосибирцев — ответ биолога

Жителей Новосибирска снова начали беспокоить кусающиеся мошки. По словам горожан, насекомые начинают активизироваться в вечернее время, когда спадает дневная жара. Также огромное количество кровососущих встречается в близи водоёмов.
— Вчера гулял в парке рядом с новым ЛДС. За час, что там был, все лицо и шею искусала мелкая мошка. После укусов остаются достаточно внушительные подтеки, но к счастью, через пару часов опухоль спадает, — рассказал читатель НГС Николай.
Биолог Алексей Яновский объяснил, что за мошки активизировались в последние дни лета и как долго продлится сезон кровососущих.
— В конце лета на смену мошке пришел мокрец, она немного отличается тельцем и крыльями от мошки, но ведет себя точно также. Мокрец также достаточно болезненно кусает. Они активизировались из-за теплой погоды, которая сейчас вновь вернулась, — пояснил Алексей Яновский.
Как отметил биолог, сезон кровососущих насекомых продлится пока в регионе стоит теплая погода, он может продлиться в плоть до октября.
Ранее в Новосибирске на берегу Обского моря заметили странных клещей. Тогда Алексей Яновский объяснил, для кого они могут быть опасны.