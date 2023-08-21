Ежи повадились ходить на дачу сибиряка после заката — он кормит их куриными костями и колбасой

Сибиряк Артур Туркот стал невольным хозяином ежей, которые начали приходить к нему на дачу в СНТ «Чайка» под Новосибирском. Он кормит животных остатками еды, а также снимает на видео.
Один из ежей побывал на участке Артура в прошедшие выходные, на неделе с 14 по 20 августа. В ролике, который снял мужчина, он предложил зверю поесть колбасы. Тот убежал в траву.
Артур рассказал, что в гости к дачникам ежи обычно приходят вечером, после заката. Они любят мясные отходы, а особенно — куриные кости. Новосибирец считает, что эти животные — полезные и их следует поощрять лакомствами.
— Многие дачники могут не знать, что к ним приходят ежи. Приготовьте тарелочку для колючих помощников и подкармливайте их, — посоветовал Артур в паблике «На ОбьГЭС» в соцсети «ВКонтакте».
Артур рассказал НГС, что однажды с ним произошел необычный случай, связанный с ежом:
— Года три назад летним вечером в полной темноте я сидел на стуле возле бани. Со стороны калитки послышался стук, как будто кто-то пытается вырвать дверь. В сумерках я разглядел огромную ежиху размером, наверное, с бобра. Явно больше крупной кошки. От ее иголок, которые стучали о бетонную дорожку, было какое-то тревожное чувство. Ежиха прошла прямо под стулом, на котором я сидел, и ушла в огород. Исчезла в темноте. Размеры меня поразили. Я не думал, что в НСО бывают такие гиганты.
В июле НГС рассказывал историю сибирского ветеринара, которая спасла раненую ежиху от смерти и, кроме того, стерилизует крысок.