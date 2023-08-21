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Ежи повадились ходить на дачу сибиряка после заката — он кормит их куриными костями и колбасой

По словам новосибирца, ежи могут быть полезны в хозяйстве

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Один из ежей приходил на дачу к новосибирцу на прошедших выходных

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Сибиряк Артур Туркот стал невольным хозяином ежей, которые начали приходить к нему на дачу в СНТ «Чайка» под Новосибирском. Он кормит животных остатками еды, а также снимает на видео.

Один из ежей побывал на участке Артура в прошедшие выходные, на неделе с 14 по 20 августа. В ролике, который снял мужчина, он предложил зверю поесть колбасы. Тот убежал в траву.

Артур рассказал, что в гости к дачникам ежи обычно приходят вечером, после заката. Они любят мясные отходы, а особенно — куриные кости. Новосибирец считает, что эти животные — полезные и их следует поощрять лакомствами.

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Артур Туркот предлагает ежику поесть колбасы

Видео: Артур Туркот / «ОбьГЭС» / «ВКонтакте»

— Многие дачники могут не знать, что к ним приходят ежи. Приготовьте тарелочку для колючих помощников и подкармливайте их, — посоветовал Артур в паблике «На ОбьГЭС» в соцсети «ВКонтакте».

Артур рассказал НГС, что однажды с ним произошел необычный случай, связанный с ежом:

— Года три назад летним вечером в полной темноте я сидел на стуле возле бани. Со стороны калитки послышался стук, как будто кто-то пытается вырвать дверь. В сумерках я разглядел огромную ежиху размером, наверное, с бобра. Явно больше крупной кошки. От ее иголок, которые стучали о бетонную дорожку, было какое-то тревожное чувство. Ежиха прошла прямо под стулом, на котором я сидел, и ушла в огород. Исчезла в темноте. Размеры меня поразили. Я не думал, что в НСО бывают такие гиганты.

В июле НГС рассказывал историю сибирского ветеринара, которая спасла раненую ежиху от смерти и, кроме того, стерилизует крысок.

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