Ежи повадились ходить на дачу сибиряка после заката — он кормит их куриными костями и колбасой

— Года три назад летним вечером в полной темноте я сидел на стуле возле бани. Со стороны калитки послышался стук, как будто кто-то пытается вырвать дверь. В сумерках я разглядел огромную ежиху размером, наверное, с бобра. Явно больше крупной кошки. От ее иголок, которые стучали о бетонную дорожку, было какое-то тревожное чувство. Ежиха прошла прямо под стулом, на котором я сидел, и ушла в огород. Исчезла в темноте. Размеры меня поразили. Я не думал, что в НСО бывают такие гиганты.