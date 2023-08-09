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«Вот так вздергиваешь, хрусть. Раз головой!»: по новосибирским чатам разошлась инструкция о схватке с медведем

Грибники пересылают друг другу забавный ролик, но применять такие советы в жизни нельзя

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Советы блогера, записывающего шуточные инструкции повеселили новосибирцев

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В Новосибирске в чатах грибников пересылают видео с забавной, но опасной инструкцией под названием «Что можно делать в схватке с медведем». В ролике мужчина показывает, как нужно хватать зверя за лапы и бить его головой лоб в лоб. Объясняем, откуда появился ролик и как на самом деле нужно себя вести при встрече с этим грозным зверем.

Сейчас в чатах и WhatsApp и Telegram грибники делятся смешным видео в ответ на предупреждения о медведях в лесах Новосибирской области. Так, на прошлой неделе в Мошковском районе грибник наткнулся на следы медведя.

Забавный ролик был снят блогером Артемом, который публикует свои юмористические инструкции в YouTube на канале «ВЫЖИВАЛО». В описании есть предупреждение:

— В целом канал носит развлекательный характер. Все видео постановочные и никакого отношения к реальности не имеют, повторять увиденное и услышанное в данных видео небезопасно для здоровья, автор не несет никакой ответственности за последствия.

На ролике, который был опубликован 1 августа и уже собрал более 160 тысяч просмотров, блогер заявляет, что самое страшное в медведе — это его лапы. Поэтому в шуточной инструкции предлагает их заблокировать и ударить животное головой лоб в лоб.

У блогера много подобных видео. Например, что делать с медведем, который напал на вас с бревном, и как биться со зверем в горах.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «ВЫЖИВАЛО» / YouTube

— Все мои ролики являются юмористическими, конечно, — объяснил корреспонденту НГС блогер.

В администрации Мошковского района из-за выхода медведя близко к людям напомнили, как правильно себя вести. В схватке со зверем никакие бойцовские приемы не помогут. Читайте правила поведения в такой ситуации.

1. Когда увидели медведя, остановитесь, сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если медведь не знает о вашем присутствии, вы можете уйти незамеченным, сделайте это тихо, в тот момент когда медведь не смотрит в вашу сторону. Внимательно следите за ним. Обойдите медведя, сделав широкий крюк, либо вернитесь назад тем же путем, каким вы сюда пришли. Наиболее обычная ситуация — это когда медведь избегает встречи с вами, а вы и не подозреваете о том, что он находится поблизости. Чем ближе вы оказались к медведю, когда он вас обнаружил, тем вероятнее у него возникнет защитная оборонительная реакция.

2. Если медведь двигается по направлению к вам, внимательно следите за тем, не меняется ли его поведение. Постарайтесь не выглядеть угрожающе, остановитесь. Говорите с медведем уверенным тоном. Это может успокоить его и помочь успокоиться вам. Дайте понять медведю, что вы человек. Если медведь не может распознать, кто вы, он может подойти ближе или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать. Стоящий медведь с опущенными лапами обычно проявляет любопытство, он не опасен.

Вы можете попытаться медленно отходить назад по диагонали, не сводя глаз с медведя, но, если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места.

3. Не кричите и не бросайте ничего в медведя, защищаясь от него. Это может спровоцировать его на нападение.

4. Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя.

В начале июля следы пребывания медведя обнаружили рядом с Кудряшовским бором.

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