«Вот так вздергиваешь, хрусть. Раз головой!»: по новосибирским чатам разошлась инструкция о схватке с медведем

В Новосибирске в чатах грибников пересылают видео с забавной, но опасной инструкцией под названием «Что можно делать в схватке с медведем». В ролике мужчина показывает, как нужно хватать зверя за лапы и бить его головой лоб в лоб. Объясняем, откуда появился ролик и как на самом деле нужно себя вести при встрече с этим грозным зверем.
Сейчас в чатах и WhatsApp и Telegram грибники делятся смешным видео в ответ на предупреждения о медведях в лесах Новосибирской области. Так, на прошлой неделе в Мошковском районе грибник наткнулся на следы медведя.
Забавный ролик был снят блогером Артемом, который публикует свои юмористические инструкции в YouTube на канале «ВЫЖИВАЛО». В описании есть предупреждение:
— В целом канал носит развлекательный характер. Все видео постановочные и никакого отношения к реальности не имеют, повторять увиденное и услышанное в данных видео небезопасно для здоровья, автор не несет никакой ответственности за последствия.
На ролике, который был опубликован 1 августа и уже собрал более
У блогера много подобных видео. Например, что делать с медведем, который напал на вас с бревном, и как биться со зверем в горах.
— Все мои ролики являются юмористическими, конечно, — объяснил корреспонденту НГС блогер.
В администрации Мошковского района из-за выхода медведя близко к людям напомнили, как правильно себя вести. В схватке со зверем никакие бойцовские приемы не помогут. Читайте правила поведения в такой ситуации.