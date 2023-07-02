Следы пребывания медведя обнаружили рядом с Кудряшовским бором

Следы жизнедеятельности медведя были обнаружены местными жителями в Колыванском районе. Об этом сообщается в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023».
Фото фекалий были размещены сегодня. Их обнаружили недалеко от Кудряшовского бора, где новосибирцы любят собирать грибы.
Корреспондент НГС показал фото эксперту, и он подтвердил, что фекалии принадлежат грозному хищнику.
— Да, это определенно медвежьи экскременты, — ответил корреспонденту НГС Владислав Пачковский, главный ветеринарный врач ЗАО «Скала».
В ночь на 29 июня по центральной части Томска пробежал медведь. Животное представляло угрозу для людей.