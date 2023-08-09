«Самый толстый кот России» Степан скончался на Алтае — ему было 16 лет

— У Бабы Вали была кошка, которую она подобрала в саду. Эта кошка окотилась от кота, который тоже жил в садах. Этот кот был очень большим. Кошка родила Степана. Как говорит баба Валя, Степа родился с необычно большим носом. Потом он стал крупным котенком. И однажды его даже украли. Но потом Степа либо убежал, либо его отпустили, но после этого он нашел дорогу домой. Запрыгнул ночью на форточку.

