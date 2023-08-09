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«Самый толстый кот России» Степан скончался на Алтае — ему было 16 лет

Вес кота Степана доходил до 15 килограммов, однажды животное даже украли у хозяйки

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Коту Степану было 16 лет

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В городе Бийске Алтайского края умер кот Степан. В СМИ его называли «самым толстым котом России».

Как сообщила бийчанка Ирина Балахина, которая рассказывала о Степане в своем блоге на YouTube, кот умер 8 августа. До этого он долго болел.

— Примерно полтора года назад был поставлен диагноз «лимфома», последние пару месяцев сильно похудел, — сообщила Ирина в видео.

Вес кота доходил до 15 килограммов

Вес кота доходил до 15 килограммов

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Хозяйке Степана Валентине 85 лет. Она тяжело переживает смерть питомца.

— Прожил 16 лет, его жизнь была наполнена любовью. Это самое главное. Он прожил ее в любви от хозяйки, от нас. Уверена, он чувствовал и нашу любовь, — рассказала Ирина.

Хозяйка Валентина очень любила своего кота

Хозяйка Валентина очень любила своего кота

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Хозяйка Валентина рассказала Ирине, как у нее появился такой необычный кот:

— У Бабы Вали была кошка, которую она подобрала в саду. Эта кошка окотилась от кота, который тоже жил в садах. Этот кот был очень большим. Кошка родила Степана. Как говорит баба Валя, Степа родился с необычно большим носом. Потом он стал крупным котенком. И однажды его даже украли. Но потом Степа либо убежал, либо его отпустили, но после этого он нашел дорогу домой. Запрыгнул ночью на форточку.

Вес Степана доходил до 15 килограммов. В последние дни жизни он сильно похудел, до размеров обычного кота.

Ранее НГС писал о коте породы мейн-кун, которого хозяин довел до истощения. Животному удалось найти новый дом.

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БийскКотТолстый котАлтайский край
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