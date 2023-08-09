«Самый толстый кот России» Степан скончался на Алтае — ему было 16 лет

В городе Бийске Алтайского края умер кот Степан. В СМИ его называли «самым толстым котом России».
Как сообщила бийчанка Ирина Балахина, которая рассказывала о Степане в своем блоге на YouTube, кот умер
— Примерно полтора года назад был поставлен диагноз «лимфома», последние пару месяцев сильно похудел, — сообщила Ирина в видео.
Хозяйке Степана Валентине 85 лет. Она тяжело переживает смерть питомца.
— Прожил 16 лет, его жизнь была наполнена любовью. Это самое главное. Он прожил ее в любви от хозяйки, от нас. Уверена, он чувствовал и нашу любовь, — рассказала Ирина.
Хозяйка Валентина рассказала Ирине, как у нее появился такой необычный кот:
— У Бабы Вали была кошка, которую она подобрала в саду. Эта кошка окотилась от кота, который тоже жил в садах. Этот кот был очень большим. Кошка родила Степана. Как говорит баба Валя, Степа родился с необычно большим носом. Потом он стал крупным котенком. И однажды его даже украли. Но потом Степа либо убежал, либо его отпустили, но после этого он нашел дорогу домой. Запрыгнул ночью на форточку.
Вес Степана доходил до 15 килограммов. В последние дни жизни он сильно похудел, до размеров обычного кота.
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