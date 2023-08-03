«Бывший муж хотел разводить и не справился»: породистого мейн-куна довел до истощения хозяин

Породистый мейн-кун в Новосибирске остался без семьи из-за хозяина, который с ним не справился.
— Приехала к бывшему мужу. А у него там кошки. Взял породистого мейн-куна для разведения и не справился. Кот был в плохом состоянии, тощий, — отметила Лана Меркулова. — Он был взят в питомнике, породистый, спокойный.
Девушка пожалела мейн-куна и забрала. Сейчас кот отправился в новую семью.
— Испытательный срок — неделя. Надеюсь, что всё будет хорошо и он там останется. Девушка очень милая, которая его забрала, — отметила сибирячка.
В конце июля на стройке в Новосибирске нашли породистую кошку на улице Бориса Богаткова — рыже-черный мейн-кун прятался от людей.