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«Бывший муж хотел разводить и не справился»: породистого мейн-куна довел до истощения хозяин

Кот спокойный и ласковый

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Коту почти сразу нашли новую семью

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Породистый мейн-кун в Новосибирске остался без семьи из-за хозяина, который с ним не справился.

— Приехала к бывшему мужу. А у него там кошки. Взял породистого мейн-куна для разведения и не справился. Кот был в плохом состоянии, тощий, — отметила Лана Меркулова. — Он был взят в питомнике, породистый, спокойный.

Девушка пожалела мейн-куна и забрала. Сейчас кот отправился в новую семью.

— Испытательный срок — неделя. Надеюсь, что всё будет хорошо и он там останется. Девушка очень милая, которая его забрала, — отметила сибирячка.

В конце июля на стройке в Новосибирске нашли породистую кошку на улице Бориса Богаткова — рыже-черный мейн-кун прятался от людей.

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