«Бывший муж хотел разводить и не справился»: породистого мейн-куна довел до истощения хозяин

Породистый мейн-кун в Новосибирске остался без семьи из-за хозяина, который с ним не справился.

— Приехала к бывшему мужу. А у него там кошки. Взял породистого мейн-куна для разведения и не справился. Кот был в плохом состоянии, тощий, — отметила Лана Меркулова. — Он был взят в питомнике, породистый, спокойный.