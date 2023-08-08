Спасатели предупредили об опасности встречи с агрессивными бобрами — кто рискует с ними столкнуться

Муниципальные спасатели предупредили новосибирцев об опасности встреч с бобрами. Стать жертвой агрессивных животных рискуют любители рыбалки и прогулок по берегам рек.
— Пробираясь по берегу, можно провалиться одной ногой в трещину, которая переходит в бобровую нору, и получить вывих или перелом, — рассказали в службе МАСС. — Можно провалиться по пояс и тоже получить травмы. Также можно провалиться ногами или всем телом, при этом потревожив заботящихся о потомстве и агрессивных бобров, которые могут напасть на рыболова.
Спасатели рассказали, что глубина бобровых нор может достигать человеческого роста. О том, что берег облюбовали бобры, будут свидетельствовать многочисленные норы и вытоптанные дорожки. Кроме того на берегу водоемов достаточно других опасностей — например, высокие, подмытые берега, которые могут осыпаться под ногами человека, или брошенный мусор с острыми краями.
Весной новосибирцы заметили семью бобров, которая поселились в центре левобережья. Они облюбовали берега речки Тулы.