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Спасатели предупредили об опасности встречи с агрессивными бобрами — кто рискует с ними столкнуться

Защищая потомство, животные могут напасть

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Специально нападать бобры не станут, но незваному гостю в собственной хатке не обрадуются

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Муниципальные спасатели предупредили новосибирцев об опасности встреч с бобрами. Стать жертвой агрессивных животных рискуют любители рыбалки и прогулок по берегам рек.

— Пробираясь по берегу, можно провалиться одной ногой в трещину, которая переходит в бобровую нору, и получить вывих или перелом, — рассказали в службе МАСС. — Можно провалиться по пояс и тоже получить травмы. Также можно провалиться ногами или всем телом, при этом потревожив заботящихся о потомстве и агрессивных бобров, которые могут напасть на рыболова.

Спасатели рассказали, что глубина бобровых нор может достигать человеческого роста. О том, что берег облюбовали бобры, будут свидетельствовать многочисленные норы и вытоптанные дорожки. Кроме того на берегу водоемов достаточно других опасностей — например, высокие, подмытые берега, которые могут осыпаться под ногами человека, или брошенный мусор с острыми краями.

Весной новосибирцы заметили семью бобров, которая поселились в центре левобережья. Они облюбовали берега речки Тулы.

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