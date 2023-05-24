«Опять куражился, обожрал целое дерево»: семья бобров поселилась в центре левобережья Новосибирска — смотрим видео

— Раз в год к нам обращаются новосибирцы с жалобами, что на какой-либо маленькой реке или ручейке поселились бобры, люди недовольны и просят их убрать и куда-нибудь перенести. Например, такое бывает в районе Шлюза. Часто новосибирцы жалуются, что вода грязная, и нужно бобра спасать. Но бобры такие животные — они очень тщательно выбирают себе место жительства, и, если уж ему понравилась какая-то река, значит, его все устраивает. В случае с Тулой — видимо, вода ему нравится. Для людей это животное безопасно за исключением того, что делает плотины, — отметила волонтер «Центра реабилитации диких животных» Алиса Богомолова.

