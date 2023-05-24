«Опять куражился, обожрал целое дерево»: семья бобров поселилась в центре левобережья Новосибирска — смотрим видео

В Новосибирске на левом берегу неподалеку от площади Маркса поселилась семья бобров. Животные живут на малой реке Туле в районе здания «Советской Сибири». О наблюдениях за животными НГС рассказал читатель Юрий.
— Я живу неподалеку от реки Тулы, там часто мимо прохожу, когда иду куда-нибудь или рыбачу, — рассказал сибиряк.
Мужчина отметил, что найти следы обитания бобров можно по характерным признакам.
— Позавчера снимал следы их жизнедеятельности. Там ходить не удобно, по кустам лазить надо, но, если увидите заточенные пеньки или очищенные от коры деревья поваленные — это их зубов дело. Вижу их постоянно, снять не получается – они пугливые, не подпускают близко, — рассказал новосибирец.
Мужчина добавил, что бобров лучше не искать, а сидеть и ждать. Если повезет — они приплывут, только встретить их можно подальше от моста на Сибиряков-Гвардейцев, где не слишком шумно.
На видеозаписи, которую снял сибиряк, бобры погрызли деревья.
— Бобер куражился, обожрал целое дерево, — комментирует местный житель.
На другом видео бобер тащит по воде небольшую ветку, а затем шумно с плеском ныряет в воду, а на третьем — тащит палку под водой среди мусора.
Все видео мы собрали в одном файле:
Корреспондент НГС прошлась вдоль течения реки Тулы. Обнаружить бобров не удалось, но следы их существования действительно были — в нескольких местах, где практически нет людей, заметны обломленные ветки деревьев, ободранная кора и пеньки.
НГС обратился за комментарием к специалисту, который отметил, что бобры выбирают место неслучайно.
— Раз в год к нам обращаются новосибирцы с жалобами, что на какой-либо маленькой реке или ручейке поселились бобры, люди недовольны и просят их убрать и куда-нибудь перенести. Например, такое бывает в районе Шлюза. Часто новосибирцы жалуются, что вода грязная, и нужно бобра спасать. Но бобры такие животные — они очень тщательно выбирают себе место жительства, и, если уж ему понравилась какая-то река, значит, его все устраивает. В случае с Тулой — видимо, вода ему нравится. Для людей это животное безопасно за исключением того, что делает плотины, — отметила волонтер «Центра реабилитации диких животных» Алиса Богомолова.
Ранее мы писали о том, что на реке Туле заметили странную пену, пахнущую химией. Там организовали очередные проверки. Местный житель Юрий обратился в НГС и сообщил, что переживает за жизнь местного семейства бобров, которое поселилось на реке.