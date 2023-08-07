«Несколько успели упасть и погибнуть»: стадо овец застряло на высокой скале на Алтае — их вызволяли спасатели

В Республике Алтай отара овец забралась на выступ скалы, но не смогла самостоятельно спуститься. В результате на помощь животным пришли спасатели, сообщили в телеграм-канале Управления ГОЧС и ПБ в республике. Спасательная операция попала на видео.
Инцидент произошел 5 августа недалеко от села Улита Онгудайского района. Стадо забралось на 70-метровый выступ скалы, где их обнаружили хозяева.
— Несколько дней они пытались самостоятельно добраться до животных, но их попытки были безуспешны. За это время несколько овец успели упасть со скалы и погибнуть, — указано в сообщении.
В результате владельцы животных позвонили на номер 112, после чего на место прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Республики Алтай. Специалисты при помощи альпинистского снаряжения спустились на выступ скалы к овцам, а затем помогли поднять животных в безопасное место.
В конце июня в Красноярском края на свалке обнаружили тела двух медвежат. После произошедшего полиция начала проверку.