«Несколько успели упасть и погибнуть»: стадо овец застряло на высокой скале на Алтае — их вызволяли спасатели

— Несколько дней они пытались самостоятельно добраться до животных, но их попытки были безуспешны. За это время несколько овец успели упасть со скалы и погибнуть, — указано в сообщении.



В результате владельцы животных позвонили на номер 112, после чего на место прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Республики Алтай. Специалисты при помощи альпинистского снаряжения спустились на выступ скалы к овцам, а затем помогли поднять животных в безопасное место.

