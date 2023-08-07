freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 94.81
eur 103.84
Тема дняВ центре Новосибирска открылся тайный бар
Все новости
Все новости

«Несколько успели упасть и погибнуть»: стадо овец застряло на высокой скале на Алтае — их вызволяли спасатели

Специалисты опубликовали видео спасения животных

1 354

Спасательная операция попала на видео

Поделиться

В Республике Алтай отара овец забралась на выступ скалы, но не смогла самостоятельно спуститься. В результате на помощь животным пришли спасатели, сообщили в телеграм-канале Управления ГОЧС и ПБ в республике. Спасательная операция попала на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Стадо забралось на 70-метровый выступ скалы

Видео: Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Инцидент произошел 5 августа недалеко от села Улита Онгудайского района. Стадо забралось на 70-метровый выступ скалы, где их обнаружили хозяева.

— Несколько дней они пытались самостоятельно добраться до животных, но их попытки были безуспешны. За это время несколько овец успели упасть со скалы и погибнуть, — указано в сообщении.

В результате владельцы животных позвонили на номер 112, после чего на место прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Республики Алтай. Специалисты при помощи альпинистского снаряжения спустились на выступ скалы к овцам, а затем помогли поднять животных в безопасное место.

В конце июня в Красноярском края на свалке обнаружили тела двух медвежат. После произошедшего полиция начала проверку.

По теме

ЖивотныеРеспублика АлтайСпасателиСкалы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter