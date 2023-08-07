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В Толмачево в багаже иностранца нашли череп — мужчина хотел вывезти его из страны

Находку отправили на экспертизу

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Мужчина хотел провезти череп в багаже, но не задекларировал его

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В новосибирском аэропорту Толмачево у иностранца изъяли череп с длинными рогами, который он пытался провезти с собой. Об этом сообщают в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

По информации ведомства, мужчина — гражданин Узбекистана, который собирался улететь рейсом Новосибирск — Ташкент. Он взял череп в багаж, но не задекларировал его, хотя этого требует Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

— По словам мужчины, он приобрел фрагмент животного как сувенир во время поездки в Республику Алтай и не знал о том, что нужно получать ветеринарные и разрешительные документы и оформлять декларацию, — рассказали в пресс-службе таможни.

Находку отправили на экспертизу. Сам путешественник остался на свободе, уточнили НГС в таможенном управлении.

— Это административная статья, — добавили в ведомстве.

27 апреля в Толмачево задержали мужчину, который похитил 150 тысяч рублей из клатча. Он оказался ранее судимым жителем Челябинска.

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