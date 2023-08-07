В Толмачево в багаже иностранца нашли череп — мужчина хотел вывезти его из страны

Находку отправили на экспертизу. Сам путешественник остался на свободе, уточнили НГС в таможенном управлении.



— Это административная статья, — добавили в ведомстве.



27 апреля в Толмачево задержали мужчину, который похитил 150 тысяч рублей из клатча. Он оказался ранее судимым жителем Челябинска.

