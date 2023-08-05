«Сибирские колибри»: фотограф из Новосибирска сделал впечатляющие снимки ярких зимородков

Новосибирский фотограф Алексей Поляков сделал серию впечатляющих снимков зимородков недалеко от нового ЛДС. Несмотря на то что эти яркие птицы очень быстро летают и сторонятся людей, сибиряку удалось максимально сократить расстояние ради кадров.
— Зимородков снимал 4 августа после обеда недалеко от Ледовой арены. В этот раз удалось подкрасться очень близко и получить максимально качественные снимки. На кадрах видно буквально каждое перышко, — пояснил фотограф.
Как отметил сибиряк, на создание кадров у него ушло около трех часов. Сейчас в планах у Алексея отправиться на Алтай и поснимать звездное небо, животных и природу.
Зимородок обыкновенный обитает в средней полосе России, но на зиму улетает в Индию, Китай и Таиланд. Зимородок предпочитает скрытный образ жизни, он не строит гнездо, а роет норы, где и выращивает птенцов. Основу его питания составляет рыба, за которой он ныряет с головой в воду.
Ранее Алексей Поляков снял птенца ушастой совы. Как отметил сибиряк, детеныша он обнаружил недалеко от дома родителей в селе Жеребцово.