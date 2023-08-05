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«Сибирские колибри»: фотограф из Новосибирска сделал впечатляющие снимки ярких зимородков

На создание кадров у мужчины ушло около трех часов

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Птица не подпускает к себе ближе 40 метров

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Новосибирский фотограф Алексей Поляков сделал серию впечатляющих снимков зимородков недалеко от нового ЛДС. Несмотря на то что эти яркие птицы очень быстро летают и сторонятся людей, сибиряку удалось максимально сократить расстояние ради кадров.

— Зимородков снимал 4 августа после обеда недалеко от Ледовой арены. В этот раз удалось подкрасться очень близко и получить максимально качественные снимки. На кадрах видно буквально каждое перышко, — пояснил фотограф.

Как отметил сибиряк, на создание кадров у него ушло около трех часов. Сейчас в планах у Алексея отправиться на Алтай и поснимать звездное небо, животных и природу.

Зимородок не строит гнездо, а роет норы, где и выращивает птенцов

Зимородок не строит гнездо, а роет норы, где и выращивает птенцов

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Зимородок обыкновенный обитает в средней полосе России, но на зиму улетает в Индию, Китай и Таиланд. Зимородок предпочитает скрытный образ жизни, он не строит гнездо, а роет норы, где и выращивает птенцов. Основу его питания составляет рыба, за которой он ныряет с головой в воду.

Ранее Алексей Поляков снял птенца ушастой совы. Как отметил сибиряк, детеныша он обнаружил недалеко от дома родителей в селе Жеребцово.

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