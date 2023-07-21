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«Мимишность зашкаливает»: новосибирец устроил фотосессию для птенца ушастой совы

Детеныша он обнаружил в селе Жеребцово

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Птенец не испугался вспышек камеры

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Птенца ушастой совы снял новосибирский фотограф Алексей Поляков. По его словам, детеныша он обнаружил недалеко от дома родителей в селе Жеребцово.

— На выходные отвозил маме вещи на дачу, когда гуля по территории мое внимание привлекли пищащие звуки. Скачал программу для идентификации птиц по голосу, она определила источник, как ушастую сову. Стало интересно, пошел на разведку ориентируясь на голос птицы. И вот через 10 минут поисков обнаружил на дереве такого вот красавца. Мимишность кадров просто зашкаливает, — рассказал НГС Алексей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Алексей Поляков

По его словам, когда птенец заметил, что его фотографируют он начал позировать. Фотограф отметил, что также запечатлел маму совенка, но пока еще не обработал кадры.

Ранее фотограф снял зимородков недалеко от новой ледовой арены. На создание кадров у него ушло 5 часов.

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СоваАлексей ПоляковНовосибирск
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