«Люди нашли мое слабое место, что мне их жалко»: как пенсионерка содержит приют для сотни собак в селе

— Люди нашли мое слабое место, что мне их жалко. Волонтер таскала их непривитыми, началась эпидемия. Почти сказала: «Всё, не могу». Но я справилась, так и началась история. Сейчас собаки здоровые. Зимой будет 8 лет , как у меня приют, — начала свой рассказ Ирина.



Вместе и в жару, и в морозы

— Они у меня не лают постоянно, просто когда видят незнакомых людей. Не бойтесь, — успокаивала нас владелица приюта.



Собаки и правда лаяли, но не от злости. Им просто хотелось ласки, чтобы их погладили. Они наскакивали на нас и подставляли свои носы и макушки к нашим ладоням. Сдерживали их только цепи или вольеры, в которых они сидели, — вопрос безопасности.

