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«Мужчины просят стать моим Хугином»: сибирячка завела огромного ворона и кормит его креветками и кешью

Смотрим эффектные фото и немного завидуем рациону птицы

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Хугину всего три месяца, и он уже огромный. А станет еще больше

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Сибирячка завела домашнего ворона и устраивает с ним эффектные фотосессии. Красавица не жалеет денег и времени на любимца и признаётся — птица в уходе непростая.

Ирина Парпура — владелица собственного конного клуба, ворона завести хотела давно.

— Когда я еще училась в институте, мой молодой человек очень мечтал о вороне. А я говорила: «Дурак, что ли, какой ворон? О чем ты!» И потом подумала... Такие умные птицы, загадочные. И загорелась, решила ворона купить, — вспоминает Ирина.

Птицу она ждала целый год. Из питомника ворон приехал к сибирячке на поезде из Москвы в мае. Любимца Ирина назвала Хугин — так в скандинавской мифологии звали одного из воронов, который прислуживал Одину, сообщая вести со всего мира.

Ирина любит устраивать эффектные фотосессии и радовать себя красивыми снимками

Ирина любит устраивать эффектные фотосессии и радовать себя красивыми снимками

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— Ворон большой по размерам, но будет еще больше. Пока ему только три месяца. А так размах крыльев взрослого ворона около 1,5 метра, — отметила девушка. — Он пока не говорит. Примерно с 8–9 месяцев они начинают говорить, так себя развлекая. Он сам научится постепенно. Пытался уже.

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Хугин — отличный охранник

Видео: Ольга Бурмистрова

Хугин — отличный охранник.

— Лучше собак охраняет, — уверяет Ирина. — К нам зашли на территорию две охотничьи собаки соседские, побежали на него, и как Хугин на них набросился. И те убежали. От незнакомых мужчин меня тоже охраняет.

Птенец обошелся Ирине в 30 тысяч рублей

Птенец обошелся Ирине в 30 тысяч рублей

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Хугин питается как царь.

— Когда перечисляю, чем я его кормлю, то мне мужчины говорят: «Можно я буду твоим вороном?» — смеется Ирина. — Питается говядиной, печенью, разными мешанками из круп, креветками, мидиями, манго, черешней, творогом, кальмарами, индейкой, орехами разными, в том числе кешью. У него должен быть максимально разнообразный рацион, чтобы он был здоров, развивался и гармонично рос.

Ворон требует очень много внимания. Его хозяйка признаётся, что Хугин — эгоист.

— Если видит, что я кому-то больше внимания уделяю, то он всех изгоняет, чтобы только с ним сидели. Я уезжала на четыре дня, и он всячески выказывал свое недовольство, — вспоминает сибирячка. — Обиделся, не хотел общаться. Он самодостаточная личность. Когда радуется — так смешно хвостом трясет, как собака.

Хугин — эгоист и требует, чтобы внимание уделяли только ему

Хугин — эгоист и требует, чтобы внимание уделяли только ему

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Ирина часто гуляет с Хугином. Раньше она это делала с веревочкой, сейчас уже он летает рядом с ней сам.

— И каждый раз у меня микроинфаркт, если отлетает, — улыбается Ирина. — Но он возвращается домой. Тем более что здесь он столько закладок наделал, еда-то у него в избытке.

В среднем ворон может прожить около 30 лет

В среднем ворон может прожить около 30 лет

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У Хугина есть вторая кличка, его ласково называют Вандал.

— Он просто крушит всё на своем пути. Отбирает у людей тапки, если они ему нравятся, — смеется сибирячка. — Если он что-то забрал, то приходится с боем назад отбирать, а точнее, поменять одно на другое. У той же собаки изо рта прям вырвал сосиску. Считает себя хозяином жизни.

Это только часть рациона Хугина

Это только часть рациона Хугина

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Ранее НГС рассказывал, что новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова завела дома милую макаку Николь — животное пристраивали из частного зоопарка, который не мог получить лицензию.

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