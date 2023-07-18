«Мужчины просят стать моим Хугином»: сибирячка завела огромного ворона и кормит его креветками и кешью

Ворон требует очень много внимания. Его хозяйка признаётся, что Хугин — эгоист.

— Если видит, что я кому-то больше внимания уделяю, то он всех изгоняет, чтобы только с ним сидели. Я уезжала на четыре дня, и он всячески выказывал свое недовольство, — вспоминает сибирячка. — Обиделся, не хотел общаться. Он самодостаточная личность. Когда радуется — так смешно хвостом трясет, как собака.