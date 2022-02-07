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«У нее есть вольер для отдыха и своя комната»: сибирячка завела дома макаку и снимает с ней забавные видео

Обезьянка любит смотреться в зеркало

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Обезьянка очень забавная и дружелюбная

Обезьянка очень забавная и дружелюбная

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Новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова завела дома милую макаку Николь — животное пристраивали из частного зоопарка, который не мог получить лицензию.

— История получилась очень забавная. Я зашла утром в «Инстаграм» и всплыло в ленте милое видео, где обезьянка гладит котенка. Я вдохновилась, подошла к мужу и сказала: «Какая милота, хочу обезьянку». Это была еще моя детская мечта. И тут через час звонит мне знакомая и говорит: «Такая ситуация, мы лицензируемся, нужно пристроить обезьянку. Вам обезьянку не надо?». Вот так пошутила я со вселенной. Наверное, это судьба. Раз я отправила во вселенную запрос, и мне тут же дали ответ, нельзя было оставить это без внимания, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова. — Вышел новый закон, что частные зоопарки должны быть лицензированы, и не все владельцы могут ее получить.

Ольга съездила и познакомилась с Николь. Это магот, макака — единственная обезьяна, которая сейчас разрешена к содержанию в домашних условиях. Теперь Никки живет в семье фотографа — ее официально зарегистрировали в специальной базе. Ольга часто теперь снимает Никки на видео.

— Она ручная, очень дружелюбная, все прививки у нее есть, — объяснила Ольга. — У нее есть вольер, где она отдыхает, подготовили для нее комнату. Там был мой кабинет, компьютер пока не убрали, и я захожу работать. Она приходит ко мне, садится рядом со мной, почесывается. Очень спокойная, не хулиганка. Она очень необычная, так любопытно за ней наблюдать.

Никки кормят в основном фруктами, овощами, злаками, отварной курицей и яйцами.

Ранее НГС рассказывал, что создательница приюта для животных «Кошкино лукошко» в Новосибирске завела необычного питомца — полосатого мангуста. Сибирячка сняла на видео, как детеныш общается, и сделала несколько милых фотографий. О мангусте она мечтала давно, подкопила денег и к своему дню рождения купила щенка мангуста — девочку. Назвали Милой.

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