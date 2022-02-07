«У нее есть вольер для отдыха и своя комната»: сибирячка завела дома макаку и снимает с ней забавные видео

Новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова завела дома милую макаку Николь — животное пристраивали из частного зоопарка, который не мог получить лицензию.

— История получилась очень забавная. Я зашла утром в «Инстаграм» и всплыло в ленте милое видео, где обезьянка гладит котенка. Я вдохновилась, подошла к мужу и сказала: «Какая милота, хочу обезьянку». Это была еще моя детская мечта. И тут через час звонит мне знакомая и говорит: «Такая ситуация, мы лицензируемся, нужно пристроить обезьянку. Вам обезьянку не надо?». Вот так пошутила я со вселенной. Наверное, это судьба. Раз я отправила во вселенную запрос, и мне тут же дали ответ, нельзя было оставить это без внимания, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова. — Вышел новый закон, что частные зоопарки должны быть лицензированы, и не все владельцы могут ее получить.