Сибирячка завела мангуста и записала на видео, как он разговаривает (мы такого ни разу не слышали)

Жительница Новосибирска завела полосатого мангуста и сняла с ним видео
Создательница приюта для животных «Кошкино лукошко» в Новосибирске завела необычного питомца — полосатого мангуста. Сибирячка сняла на видео, как детеныш общается, и сделала несколько милых фотографий.
О мангусте Алёна Святова мечтала давно, подкопила денег и к своему дню рождения купила щенка мангуста — девочку. Назвали Милой.
— Они семьями живут в природе, поэтому заводчица Валентина для нее была семьей. Я взяла малыша в руки, и меня, конечно, цапнули. Но ничего, к вечеру Мила уже освоилась. Она практически живет на руках — на мне, муже, сыне, — рассказала корреспонденту НГС Алёна Святова.
Миле месяц, но она уже питается мясом, насекомыми, рыбой и фруктами. Мангуста можно приобрести в пределах 30 тысяч рублей.
— Любое животное — это дорогое удовольствие, даже кошка. У меня живет в доме чихуахуа. Он сам по себе никого не любит. Мила с ним не общалась и, естественно, его за семью не считает. Выгоняет его с лежанки, орет на него. Собака в шоке. У него всегда такой взгляд: «А может, мы ее на родину бандеролькой вышлем, в Африку?» Я не знаю, почему решила девочку. Оказалось, что у них в стае самки доминируют, поэтому мне еще предстоит с ней воевать и отстаивать, кто у нас в доме главный мангуст. Но она очень ласковая и забавная, — рассказала Алёна Святова.
В середине августа в Новосибирском зоопарке показали детенышей пары очень редких ржаво-рыжих кошек — самых маленьких кошек.