Сибирячка завела мангуста и записала на видео, как он разговаривает (мы такого ни разу не слышали)

Создательница приюта для животных «Кошкино лукошко» в Новосибирске завела необычного питомца — полосатого мангуста. Сибирячка сняла на видео, как детеныш общается, и сделала несколько милых фотографий.

О мангусте Алёна Святова мечтала давно, подкопила денег и к своему дню рождения купила щенка мангуста — девочку. Назвали Милой.

— Они семьями живут в природе, поэтому заводчица Валентина для нее была семьей. Я взяла малыша в руки, и меня, конечно, цапнули. Но ничего, к вечеру Мила уже освоилась. Она практически живет на руках — на мне, муже, сыне, — рассказала корреспонденту НГС Алёна Святова.