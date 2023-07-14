Котята манула оторвали огромный кусок коры в вольере. Как вы думаете зачем?

Манулята в Новосибирском зоопарке настолько активные, что местное дерево их игр не выдержало. Котятам удалось оторвать огромный кусок коры.
В итоге он стал предметом для их активных игр. Их мама Ева только ненадолго вышла посмотреть, что случилось, и ушла. Теперь манулята точат о кору коготки и устраивают потасовки за право в ней сидеть.
Забавное видео снял постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.
В начале июля два молодых манула подрались в вольере Новосибирского зоопарка. Потасовки не закончились серьезными травмами, но конфликты вышли серьезными.