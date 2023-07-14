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Котята манула оторвали огромный кусок коры в вольере. Как вы думаете зачем?

Публикуем забавное видео из Новосибирского зоопарка

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Манулята быстро находят чем себя развлечь

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Манулята в Новосибирском зоопарке настолько активные, что местное дерево их игр не выдержало. Котятам удалось оторвать огромный кусок коры.

В итоге он стал предметом для их активных игр. Их мама Ева только ненадолго вышла посмотреть, что случилось, и ушла. Теперь манулята точат о кору коготки и устраивают потасовки за право в ней сидеть.

Забавное видео снял постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

В начале июля два молодых манула подрались в вольере Новосибирского зоопарка. Потасовки не закончились серьезными травмами, но конфликты вышли серьезными.

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