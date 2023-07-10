Медвежонку-подкидышу из Новосибирского зоопарка нашли постоянный дом: видео

— Последние прививки медвежонку поставлены, карантин окончен. Напомню, он поступил в зоопарк беспомощным: очевидно, в дикой природе он не жил. Можно предположить, что его собирались использовать в качестве циркового или как питомца. Нами подавалось заявление в МВД с целью выяснить все обстоятельства, но ответ получили о том, что невозможно установить лицо и доказать его причастность, — уточнили в Минприроды.

