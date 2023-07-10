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Медвежонку-подкидышу из Новосибирского зоопарка нашли постоянный дом: видео

Малыша нашли волонтеры в беспомощном состоянии: в дикой природе он не жил

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Животное находилось на передержке в Новосибирском зоопарке

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12 июля медвежонок-подкидыш из Новосибирского зоопарка отправится в Санкт-Петербург — он обретет свой постоянный дом центре реабилитации диких животных «Велес». В зоопарке он находился на передержке, проходил карантин и получал необходимые прививки, сообщили НГС в Минприроды НСО.

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Так медвежонок выглядит сейчас

Видео: Минприроды НСО

— Последние прививки медвежонку поставлены, карантин окончен. Напомню, он поступил в зоопарк беспомощным: очевидно, в дикой природе он не жил. Можно предположить, что его собирались использовать в качестве циркового или как питомца. Нами подавалось заявление в МВД с целью выяснить все обстоятельства, но ответ получили о том, что невозможно установить лицо и доказать его причастность, — уточнили в Минприроды.

Жители Новосибирской области нашли маленького медвежонка на дороге в последних числах апреля: животное брело по обочине в одиночку. Его привезли в областной центр на общегородской субботник и передали волонтерам.

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