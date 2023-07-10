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Медведи приближаются к Искитимскому району — жителей просят быть осторожными

Встретить диких животных можно в местах сбора ягод и грибов

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Сибиряков просят не ходить в лес

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Жителей Искитимского района предупредили о том, что к населенным пунктам приближаются медведи. Сибиряков попросили не собирать грибы и ягоды в лесу.

Об этом сообщили в официальном сообществе Легостаевского сельсовета во «ВКонтакте».

— Уважаемые жители и гости Легостаевского сельсовета! В связи с выявленными случаями приближения медведей к населенным пунктам Искитимского района просим вас избежать походов в лес для прогулок и сбора дикоросов (грибы, ягоды). В случае выхода в лес проявите максимальную внимательность и не выходите одни, — говорится в сообщении.

Также в сельсовете просят не отпускать детей гулять без присмотра взрослых. Встреча с диким животным может быть опасна для жизни и здоровья.

В начале июля следы пребывания медведя обнаружили рядом с Кудряшовским бором. Недалеко от этого места сибиряки собирают грибы.

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