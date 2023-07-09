Рыжего колонка заметили рядом с горбольницей: биолог объяснил, часто ли встречаются такие зверьки в городе

В Заельцовском районе Новосибирска на территории Городской клинической больницы местные жители заметили колонка, который лазает по деревьям. Фото зверька очевидцы опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— На территории Горбольницы бегает такой зверек. Может, у кого убежал? Местные пернатые в панике, опасаются за свои гнезда, — написал автор поста.
Новосибирский биолог Алексей Яновский объяснил, часто ли встречаются такие зверьки в городской местности.
— Сейчас у них сезон расселения, поэтому могут преодолевать большие расстояния и заселять несвойственные места. Городские и пригородные леса и парки для него — приемлемое место обитания. Но отмечу, встретить такого зверька в городе большая редкость, — пояснил ученый.
Ранее в Академгородке на улице Правды местная жительница заметила белку необычного цвета — у нее черная шерстка и белая грудка.