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Рыжего колонка заметили рядом с горбольницей: биолог объяснил, часто ли встречаются такие зверьки в городе

Необычное животное сфотографировали очевидцы

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По словам ученого, эти животные могут преодолевать большие расстояния

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В Заельцовском районе Новосибирска на территории Городской клинической больницы местные жители заметили колонка, который лазает по деревьям. Фото зверька очевидцы опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— На территории Горбольницы бегает такой зверек. Может, у кого убежал? Местные пернатые в панике, опасаются за свои гнезда, — написал автор поста.

Новосибирский биолог Алексей Яновский объяснил, часто ли встречаются такие зверьки в городской местности.

— Сейчас у них сезон расселения, поэтому могут преодолевать большие расстояния и заселять несвойственные места. Городские и пригородные леса и парки для него — приемлемое место обитания. Но отмечу, встретить такого зверька в городе большая редкость, — пояснил ученый.

Ранее в Академгородке на улице Правды местная жительница заметила белку необычного цвета — у нее черная шерстка и белая грудка.

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