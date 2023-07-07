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Носятся по вольеру и валяются в песке: чем занимаются манулята, пока их мама отвернулась — забавное видео

Котята быстро растут

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Котята активно познают мир

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Манулята активно растут в Новосибирском зоопарке и не сидят на месте. Котята теперь смело выходят из домика и много резвятся на улице.

Пока их мама Ева занята своими делами, манулята устраивают смешные потасовки. Они учатся «кусаться», быстро бегать и лазить, а также весело валяются в пыли.

Забавное видео снял постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Недавно два молодых манула подрались в вольере Новосибирского зоопарка. Потасовки не закончились серьезными травмами, но конфликты вышли серьезными.

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