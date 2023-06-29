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«Их там просто тьма»: нашествие гусениц сняли жители Новосибирской области

Специалисты Минприроды выехали на место

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Гусениц видели не только на трассе, но и в самих Чанах

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В Чановском районе произошло нашествие гусениц. Фото в редакцию прислал читатель.

— Нашествие гусеницы в Чановском районе, км 1070 — км 1080 наблюдал. Их там просто тьма, место перехода миграции, видимо, съедают всё! Неизвестно, куда они доберутся, — отметил читатель НГС.

Гусеницы достаточно крупные

Гусеницы достаточно крупные

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Биолог Алексей Яновский предположил, что гусеницы могут относиться к капустницам.

— Не могу сказать точно, что это за гусеницы. Фото нечеткие. Видел раньше таких на капусте. Зеленоватые с черными точками по бокам тела. На капусту и прочие крестоцветные культуры яйца откладывают несколько видов бабочек. Капустница, капустная белянка, репейница и другие. Думаю, что это гусеницы капустницы, — предположил Алексей Яновский.

В Минприроды НСО на запрос редакции НГС ответили, что сейчас специалист лесничества работает на месте. Более подробную информацию предоставят позже.

В прошлом году в Новосибирской области было обнаружено несколько очагов распространения непарного шелкопряда.

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ГусеницыЧановский районЧаныМинприроды НСО
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