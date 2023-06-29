«Их там просто тьма»: нашествие гусениц сняли жители Новосибирской области

В Чановском районе произошло нашествие гусениц. Фото в редакцию прислал читатель.
— Нашествие гусеницы в Чановском районе, км 1070 — км 1080 наблюдал. Их там просто тьма, место перехода миграции, видимо, съедают всё! Неизвестно, куда они доберутся, — отметил читатель НГС.
Биолог Алексей Яновский предположил, что гусеницы могут относиться к капустницам.
— Не могу сказать точно, что это за гусеницы. Фото нечеткие. Видел раньше таких на капусте. Зеленоватые с черными точками по бокам тела. На капусту и прочие крестоцветные культуры яйца откладывают несколько видов бабочек. Капустница, капустная белянка, репейница и другие. Думаю, что это гусеницы капустницы, — предположил Алексей Яновский.
В Минприроды НСО на запрос редакции НГС ответили, что сейчас специалист лесничества работает на месте. Более подробную информацию предоставят позже.
В прошлом году в Новосибирской области было обнаружено несколько очагов распространения непарного шелкопряда.