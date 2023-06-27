С начала 2023 год на трассах Новосибирской области сбили 52 крупных животных — ущерб природе составил около 3 млн

В Новосибирской области с начала 2023 года произошло 51 ДТП с участием крупных диких животных. Ущерб природному миру составил 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.
По данным министерства, под колесами автомобилей погибло 52 животных: 21 косуля и 31 лось.
— К страховым компаниям предъявлено требований о возмещении ущерба на сумму 2,8 миллиона рублей, из которых в настоящее время возмещено более 1,7 миллиона рублей, — пояснили в министерстве.
Как отметили в Минприроды, наиболее опасными участками дорог, где чаще всего происходят ДТП с крупными дикими животными считаются: Кудряшовский бор — Колыванское направление (Северный объезд), Мошковское направление (ближе к границе Болотнинского района), Тогучинское направление (Ленинск-Кузнецкая трасса), Сузунский заказник (в сторону Сузуна через лесной массив).
Ранее на Северном объезде водитель сбил лося и скрылся с места ДТП. В итоге останки погибшего животного спровоцировали еще одну аварию.