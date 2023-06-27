С начала 2023 год на трассах Новосибирской области сбили 52 крупных животных — ущерб природе составил около 3 млн

Как отметили в Минприроды, наиболее опасными участками дорог, где чаще всего происходят ДТП с крупными дикими животными считаются: Кудряшовский бор — Колыванское направление (Северный объезд), Мошковское направление (ближе к границе Болотнинского района), Тогучинское направление (Ленинск-Кузнецкая трасса), Сузунский заказник (в сторону Сузуна через лесной массив).

