freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 7/10
usd 84.66
eur 92.30
Тема дняПутин выступил перед силовиками
Все новости
Все новости

С начала 2023 год на трассах Новосибирской области сбили 52 крупных животных — ущерб природе составил около 3 млн

За полгода под колесами автомобилей погибли 21 косуля и 31 лось

58

В этом году страховые компании возместили 1,7 миллиона рублей за сбитых животных

Поделиться

В Новосибирской области с начала 2023 года произошло 51 ДТП с участием крупных диких животных. Ущерб природному миру составил 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

По данным министерства, под колесами автомобилей погибло 52 животных: 21 косуля и 31 лось.

— К страховым компаниям предъявлено требований о возмещении ущерба на сумму 2,8 миллиона рублей, из которых в настоящее время возмещено более 1,7 миллиона рублей, — пояснили в министерстве.

Как отметили в Минприроды, наиболее опасными участками дорог, где чаще всего происходят ДТП с крупными дикими животными считаются: Кудряшовский бор — Колыванское направление (Северный объезд), Мошковское направление (ближе к границе Болотнинского района), Тогучинское направление (Ленинск-Кузнецкая трасса), Сузунский заказник (в сторону Сузуна через лесной массив).

Ранее на Северном объезде водитель сбил лося и скрылся с места ДТП. В итоге останки погибшего животного спровоцировали еще одну аварию.

Сбитые животныеДТПНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter