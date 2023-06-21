Концессионер четвёртого моста выпустит тысячи мальков деликатесной рыбы в Обь — зачем это нужно

Тысячу мальков нельмы выпустит в Обь концессионер четвёртого моста. Об этом сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».
Как пояснили в организации, 176 914 мальков рыбы породы нельма выпустят из искусственного водоёма в реку Чаус в Колыванском районе, откуда они попадут в Обь. Сейчас размер мальков составляет порядка 5 сантиметров, вес — около 1 грамма.
— Поскольку строительство велось в русле реки проект предусматривает целый комплекс компенсационных мероприятий по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, — сообщили в Группе «ВИС».
Нельма считается деликатесной рыбой, которая относится к семейству лососёвых. Особо распространена в крупных реках — Обь, Иртыш, Енисей, Лена и Индигирка. В длину может достигать до 1,3 метров, а средний вес в разных водоёмах колеблется от 5 до 12 килограмм.
Ранее причину массовой гибели мальков в Обском море назвали в Рыбнадзоре. Гибель мальков заметили в нескольких районах Новосибирской области.