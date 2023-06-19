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В новосибирской многоэтажке вылупились птенцы самой быстрой птицы — загляните в гнездо в режиме онлайн

Обычно сапсаны гнездятся далеко от людей, но есть и такие исключения

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Пара сапсанов выводит здесь птенцов с 2018 года

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В Советском районе Новосибирска на крыше многоэтажного жилого дома пара сапсанов вывела птенцов. Эти птицы прилетают в одно и то же место на протяжении последних семи лет. За их жизнью с помощью камер наблюдают орнитологи и жители многоэтажки. Внимание на рождение птенцов обратило издание «BFM-Новосибирск».

По данным издания, это уже не первый выводок от пары сапсанов, с 2018 года она гнездится под крышей многоэтажки на Шлюзе. За ней с интересом наблюдают орнитологи и все желающие: внутри скворечника и снаружи установлена веб-камера. Она работает круглосуточно. Жители многоквартирного дома оставляют для сапсанов и их потомства кусочки мяса.

Адрес многоэтажки, под крышей которой установлен скворечник, умышленно не разглашается в интересах птиц.

Соколы-сапсаны — самые быстрые птицы в природе, они могут развивать скорость свыше 322 км/ч. Сапсаны включены в Красную книгу России. Небольшая численность этого вида сокола стала резко сокращаться в 1950-е годы, когда в сельском хозяйстве начали использовать ДДТ и другие пестициды. Торговля сапсанами запрещена во всём мире.

В конце апреля в Новосибирском зоопарке вылупились два птенца абиссинского рогатого ворона. Это первый случай в России.

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