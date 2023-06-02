«Сезон неудачных приземлений»: сибирячка нашла лежачего стрижа — что делать, если вам тоже попалась птица

— Вчера ко мне обратилась одна из подписчиц, которая нашла черного стрижа, ударившегося о стекло машины и упавшего на асфальт. Эта птица по определению не может взлететь с земли. Что делать? Положить в коробку, дать отлежаться и отнести на высоту, откуда он может стартовать. И это уже вторая для меня успешная спасательная операция в этом году, — указано в посте канала «Птичка на проводе».

