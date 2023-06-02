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«Сезон неудачных приземлений»: сибирячка нашла лежачего стрижа — что делать, если вам тоже попалась птица

Стрижи не умеют взлетать с земли, поэтому к ним нужен особый подход

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Птичке дали отдохнуть и отпустили на волю

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Преподаватель Новосибирского государственного университета Людмила Буднева поделилась у себя в телеграм-канале небольшой инструкцией о том, что делать, если вы нашли стрижа.

— Вчера ко мне обратилась одна из подписчиц, которая нашла черного стрижа, ударившегося о стекло машины и упавшего на асфальт. Эта птица по определению не может взлететь с земли. Что делать? Положить в коробку, дать отлежаться и отнести на высоту, откуда он может стартовать. И это уже вторая для меня успешная спасательная операция в этом году, — указано в посте канала «Птичка на проводе».

В разговоре с НГС Людмила Буднева пояснила, что до этого с подобной просьбой к ней обращалась одна из студенток.

— Знаю, [как обращаться со стрижами] потому что сама находила и не знала, как помочь. Выяснила. Насколько я знаю, у них сейчас сезон таких неудачных приземлений, — рассказала она.

В прошлом году в районе Академгородка заметили птиц-вертишеек, которые вывели потомство. Из-за скрытного образа жизни и снижения численности встретить их можно редко.

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ПтицыСтрижиАкадемгородок НовосибирскаНГУ
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