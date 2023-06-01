Рычит так, что уши закладывает: белый медвежонок показал посетителям, как может кричать — очень громкое видео

В Новосибирском зоопарке один из белых медвежат продемонстрировал, как он умеет рычать. Медвежонок развернулся к посетителям и очень громко кричал.
Его рык можно послушать на видео, снятое постоянным гостем зоопарка Сергеем Ильтяковым.
При этом медвежонок достаточно быстро устал рычать и решил попить водички. Ролик нужно смотреть со звуком.
Новосибирцы уже оставили почти 2000 комментариев в телеграм-канале Новосибирского зоопарка: они предложили имена белым медвежатам, которые родились в декабре 2022 года.