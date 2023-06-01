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Тема дняЗмеиное логово в доме у девушки
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Рычит так, что уши закладывает: белый медвежонок показал посетителям, как может кричать — очень громкое видео

Один из детенышей Герды был чем-то недоволен

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Оба медвежонка Герды - девочки, сейчас им выбирают имена

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В Новосибирском зоопарке один из белых медвежат продемонстрировал, как он умеет рычать. Медвежонок развернулся к посетителям и очень громко кричал.

Его рык можно послушать на видео, снятое постоянным гостем зоопарка Сергеем Ильтяковым.

При этом медвежонок достаточно быстро устал рычать и решил попить водички. Ролик нужно смотреть со звуком.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Новосибирцы уже оставили почти 2000 комментариев в телеграм-канале Новосибирского зоопарка: они предложили имена белым медвежатам, которые родились в декабре 2022 года.

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