«Пока побаивается улицы»: найденной на морозе в Новосибирске собаке купили инвалидную коляску — видео

Собаке Хлое, которую зимой нашли на морозе, купили инвалидную коляску. Об этом рассказали в группе animal_nsk во «ВКонтакте». На коляску потратили 9,9 тысячи рублей.

— Вы только посмотрите на нашу птичку, которая впервые видит колясочку, но уже мчится со всех сил куда глаза глядят. Хлоюшка пока побаивается улицы и непривычных звуков, но у нее всё просто замечательно получается, пожелаем малышке успехов, — рассказали зооволонтеры.