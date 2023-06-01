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«Пока побаивается улицы»: найденной на морозе в Новосибирске собаке купили инвалидную коляску — видео

У Хлои отказали задние лапы

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Хлоя у волонтеров уже полгода

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Собаке Хлое, которую зимой нашли на морозе, купили инвалидную коляску. Об этом рассказали в группе animal_nsk во «ВКонтакте». На коляску потратили 9,9 тысячи рублей.

— Вы только посмотрите на нашу птичку, которая впервые видит колясочку, но уже мчится со всех сил куда глаза глядят. Хлоюшка пока побаивается улицы и непривычных звуков, но у нее всё просто замечательно получается, пожелаем малышке успехов, — рассказали зооволонтеры.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Хлоя только учится передвигаться на инвалидной коляске

Видео: animal_nsk — Новосибирск / «ВКонтакте»

Хлоя была найдена 12 января в -36 градусов на обочине трассы в районе Мошково.

Хлоя чуть не замерзла на улице

Хлоя чуть не замерзла на улице

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О собаке волонтерам сообщили проезжающие мимо люди. Волонтеры animal_nsk после сообщения поехали искать животное. На месте машину девушек стащило в кювет, и девушки пошли искать собаку пешком с фонариками. Животное перенесли в тепло, а с машиной волонтерам помогли проезжающие мимо люди.

Днем 29 мая в Новосибирском районе произошел пожар в частном доме, на территории которого содержалось несколько десятков собак. Как сообщили в телеграм-канале «Приют Академгородка», в результате возгорания погибли шесть животных.

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