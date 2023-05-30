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«Есть обожжённые, сильное пострадавшие»: под Новосибирском вспыхнул дом с 30 собаками

По предварительным данным, в огне погибли шесть животных

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После пожара часть животных забрали волонтееры

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Днем 29 мая в Новосибирском районе произошел пожар в частном доме, на территории которого содержалось несколько десятков собак. Как сообщили в телеграм-канале «Приют Академгородка», в результате возгорания погибли шесть животных.

По информации телеграм-канала, пожар произошел в селе Ленинское микрорайона Олимп.

— Говорят, что из дома выскочило около 30 собак. 6 сгорело. Люди пытаются поймать собак и привязать их к деревьям хотя бы, — указано в сообщении. — Есть обожжённые собаки, сильно пострадавшие.

НГС связался с владельцем номера телефона, который был указан в записи телеграм-канала, с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщила корреспонденту издания волонтер Елена, причиной возгорание могло стать замыкание электропроводки. Девушка находилась на месте пожара.

— Сгорело всё моментально, 6 собак погибло, 4 увезли в клинику с ожогами, — сообщила волонтер НГС. — Остальных 12 собак забрали волонтёры по передержкам. Это частный дом, в котором хозяин с женой держали около 30 собак.

Отметим, в официальной группе администрации Морского сельсовета Новосибирского района сообщается о пожаре в селе Ленинское. Специалисты ликвидировали возгорание жилого дома и хозпостроек.

— В тушении пожара были задействованы три единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — указано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В феврале в Искитиме сгорел частный дом, в котором располагался приют для животных и жила его хозяйка с сыном. На момент возгорания в доме и на участке было не менее 70 животных.

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ЖивотныеПожарВолонтерыНовосибирский район
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