«Есть обожжённые, сильное пострадавшие»: под Новосибирском вспыхнул дом с 30 собаками

Днем 29 мая в Новосибирском районе произошел пожар в частном доме, на территории которого содержалось несколько десятков собак. Как сообщили в телеграм-канале «Приют Академгородка», в результате возгорания погибли шесть животных.
По информации телеграм-канала, пожар произошел в селе Ленинское микрорайона Олимп.
— Говорят, что из дома выскочило около 30 собак. 6 сгорело. Люди пытаются поймать собак и привязать их к деревьям хотя бы, — указано в сообщении. — Есть обожжённые собаки, сильно пострадавшие.
НГС связался с владельцем номера телефона, который был указан в записи телеграм-канала, с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщила корреспонденту издания волонтер Елена, причиной возгорание могло стать замыкание электропроводки. Девушка находилась на месте пожара.
— Сгорело всё моментально, 6 собак погибло, 4 увезли в клинику с ожогами, — сообщила волонтер НГС. — Остальных 12 собак забрали волонтёры по передержкам. Это частный дом, в котором хозяин с женой держали около 30 собак.
Отметим, в официальной группе администрации Морского сельсовета Новосибирского района сообщается о пожаре в селе Ленинское. Специалисты ликвидировали возгорание жилого дома и хозпостроек.
— В тушении пожара были задействованы три единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — указано в сообщении.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В феврале в Искитиме сгорел частный дом, в котором располагался приют для животных и жила его хозяйка с сыном. На момент возгорания в доме и на участке было не менее 70 животных.