«Есть обожжённые, сильное пострадавшие»: под Новосибирском вспыхнул дом с 30 собаками

По информации телеграм-канала, пожар произошел в селе Ленинское микрорайона Олимп.



— Говорят, что из дома выскочило около 30 собак. 6 сгорело. Люди пытаются поймать собак и привязать их к деревьям хотя бы, — указано в сообщении. — Есть обожжённые собаки, сильно пострадавшие.

