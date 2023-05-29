«Желающих на него море»: новосибирских волонтеров завалили звонками с требованием отдать элитного котенка саванны

Новосибирские волонтеры ищут хозяев котенка самой дорогой в мире породы — саванны. Его нашли в Барышево и поместили на карантин.
— Когда мы его забирали, много очень людей писали в посты, что заберут. Несколько человек звонили, требовали отдать им кота. Видимо, это те, кто сразу понял, что это за кот. Последний мужчина долго расспрашивал, как мы будем определять — хозяин человек или нет. Желающих на него было просто море, — объяснила пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Саванна — самая дорогая порода кошек в мире. Стоимость котенка может варьироваться от 500 тысяч до 1,5 миллиона. Без документов котята стоят дешевле — около 200–250 тысяч рублей, но гарантий, что это породистое животное, в этом случае никаких.
— Нам и заводчики, и ветеринар подтвердили, что это саванна F1, причем котик очень молодой. Ему нет и года, то есть еще котенок, — отметила волонтер. — У него идеальное здоровье.
Саванна F1 — полудикий гибрид сервала и домашней кошки в первом поколении.
Сейчас кот находится на карантине, и волонтеры продолжают искать его настоящего хозяина. У Масика есть особенности, о которых может знать только его настоящий хозяин.
— Саванна очень сильно привязывается к своему хозяину, других воспринимает как чужаков, — объяснила Алиса. — Поэтому мы очень хотим найти его семью.
Ранее НГС писал о том, что на продажу выставили котят саванны за 300 тысяч рублей. Такая необычная порода подойдет далеко не всем.