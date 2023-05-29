«Желающих на него море»: новосибирских волонтеров завалили звонками с требованием отдать элитного котенка саванны

Новосибирские волонтеры ищут хозяев котенка самой дорогой в мире породы — саванны. Его нашли в Барышево и поместили на карантин.



— Когда мы его забирали, много очень людей писали в посты, что заберут. Несколько человек звонили, требовали отдать им кота. Видимо, это те, кто сразу понял, что это за кот. Последний мужчина долго расспрашивал, как мы будем определять — хозяин человек или нет. Желающих на него было просто море, — объяснила пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.