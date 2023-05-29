«То включат в Красную книгу, то уберут»: в Центральный парк Новосибирска залетел редкий махаон

В Центральном парке Новосибирска заметили редкую бабочку — махаон. Фотографией поделился пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023».
— Да это довольно большая и красивая бабочка. Редкий вид. В разных изданиях Красной книги НСО то включат, то уберут его. Каждые 10 лет списки обновляются, — объяснил биолог Алексей Яновский. — Встречается махаон в разных районах области.
Биолог видел таких бабочек в Здвинском районе и вблизи Академгородка.
— Всегда видел одиночных. Гусеницы тоже живут по одиночке, так как самка откладывает по одному яйцу то тут, то там. Гусеницы питаются листьями бутонами и завязями зонтичных растений вроде борщевика, сныти, укропа, петрушки, — перечислил специалист. — Добавлю, что махаон наиболее известный у нас из видов таких красивых бабочек.
Среди редких бабочек НСО встречается так же адмирал и дневной павлиний глаз.
В середине марта под Новосибирском заметили крапивницу — бабочка проснулась слишком рано.