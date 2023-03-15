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«Хотел поднять, а она улетела»: под Новосибирском заметили крапивницу — бабочка проснулась слишком рано

У бабочки были очень яркие крылья, что говорит о ее молодости

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Бабочка была с яркими крыльями

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В Кольцово в понедельник, 13 марта, заметили яркую бабочку. Местный житель поделился фотографией крапивницы в группе «На хвосте» в соцсети «ВКонтакте».

— Сначала думал, что с прошлого лета оттаяла, хотел поднять, а она взяла и улетела, — процитировали автора фото администраторы группы «На хвосте».

Как отметил новосибирский биолог Алексей Яновский, бабочка на фото в хорошем состоянии. Скорее всего, насекомое зимовало в стадии куколки. Возможно, куколка была прикреплена с солнечной стороны строения.

— Эти насекомые готовы к зимовке, так как в их тканях вода замещена на природный антифриз — глицерин. Нынче часты оттепели: вот бабочка и проснулась, сбросила оболочки и выбралась из куколки. Глицерин в ее теле исчез. В тканях появилась вода. Ведь можно пить талую воду из снега, — рассказал Алексей Яновский.

Фото сделаны <nobr class="_">13 марта</nobr>

Фото сделаны 13 марта

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Как добавил ученый, когда наступил мороз, бабочка, скорее всего, погибла, если не укрылась в подвале или на теплом чердаке.

— Крапивницы — это самые обычные бабочки в наших краях. Встречаются в теплое время года. Весной в апреле они вместе с желтыми лимонницами появляются раньше других бабочек. Но так рано в начале марта — не припомню, — уточнил Алексей Яновский.

Массово крапивницы в Новосибирской области не летают. Но часто летом можно встретить черных мохнатых колючих гусениц на стеблях крапивы.

— Бабочки эфемерные создания. Весной вылетят, спарятся, отложат кладки и умрут. Возможно, что у них за лето 2 или 3 таких цикла. В зимовку уходят в стадии куколки и, возможно, зимуют и их кладки, — объяснил биолог.

На фото у бабочки яркие цвета на крыльях. Это можно объяснить ее недавним вылетом из куколки. Чешуйки и кайма крыльев и насекомых обнашиваются быстро.

В начале февраля в Академгородке сфотографировали седого дятла. Эти птицы прилетают в город на зимовку.

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