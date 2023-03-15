«Хотел поднять, а она улетела»: под Новосибирском заметили крапивницу — бабочка проснулась слишком рано

— Сначала думал, что с прошлого лета оттаяла, хотел поднять, а она взяла и улетела, — процитировали автора фото администраторы группы «На хвосте».

Как отметил новосибирский биолог Алексей Яновский, бабочка на фото в хорошем состоянии. Скорее всего, насекомое зимовало в стадии куколки. Возможно, куколка была прикреплена с солнечной стороны строения.