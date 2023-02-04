В Новосибирске заметили седого дятла, прилетевшего на зимовку, — показываем фото

В новосибирском Академгородке заметили седого дятла. Эти птицы прилетают в город на зимовку.
Снимок дятла сделала преподаватель ГИ НГУ Людмила Буднева в районе здания на улице Лаврентьева, 6/6. Там пересекаются тропинки, где развешано множество кормушек.
— Тут же были большие пестрые дятлы, которые гонялись друг за другом, и барабанил белоспинный дятел. А на вершине сосны сидела сойка, — рассказала НГС Людмила Буднева.
Как пояснил корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский, седого дятла довольно часто можно встретить в Новосибирской области. По его словам, это второй по величине дятел из 6 видов, которые обитают в регионе.
— Мельче него белоспинный и трехпалый дятлы. На зиму все дятлы остаются в регионах, где гнездятся. Только кочуют в поисках мест, где имеются деревья, пораженные короедами и другими вредителями, — пояснил орнитолог Алексей Яновский.
По словам специалиста, дятел также может питаться семенами из спелых шишек сосны, ели или пихты.
Ранее в Первомайском районе Новосибирска заметили черного дятла. По словам специалиста, он считается самым крупным в своем виде по всей России.