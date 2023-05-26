Манул крадется: дикий кот увидел летающую птицу и решил поохотиться — видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке манул заприметил летающую вокруг вольера птицу и решил подкрасться к ней незаметно. В итоге, посидев на камушке, передумал охотиться и решил хорошенько потянуться.
Видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.
В ролике видно, как манул очень аккуратно подкрадывается, запрыгивает на камень у ограды вольера и следит за птицей. Потом он передумал тратить силы и потянулся.
Манулы в Новосибирском зоопарке не забывают приводить себя в порядок. Один из них показал посетителям, как он тщательно умывается.