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Манул крадется: дикий кот увидел летающую птицу и решил поохотиться — видео из Новосибирского зоопарка

В процессе зверь сладко потянулся

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Охотиться кот быстро передумал и решил отдохнуть

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В Новосибирском зоопарке манул заприметил летающую вокруг вольера птицу и решил подкрасться к ней незаметно. В итоге, посидев на камушке, передумал охотиться и решил хорошенько потянуться.

Видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.

В ролике видно, как манул очень аккуратно подкрадывается, запрыгивает на камень у ограды вольера и следит за птицей. Потом он передумал тратить силы и потянулся.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Манулы в Новосибирском зоопарке не забывают приводить себя в порядок. Один из них показал посетителям, как он тщательно умывается.

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