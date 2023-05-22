«Эксплуатируют животное на сносях»: сибирячка расстроилась от вида беременной пони, на которой катают детей

Жительница Новосибирска обратила внимание на беременной пони, которую заставляют катать детей в парке «Березовая роща». Сибирячка считает, что так обращаться с животным нельзя. НГС обратился к эксперту, чтобы выяснить, вредят ли животному такие нагрузки.
— В выходные с семьей ходили гулять в парк «Березовая роща». Во время прогулки заметили, что на беременной пони катаются
Корреспондент НГС обратился к новосибирской конезаводчице, которая рассказала, можно ли беременной пони перевозить груз.
— Кататься на беременной пони не просто можно, а нужно. Если пони не будет двигаться, не будет ходить и возить грузы, то у нее будут слабые мышцы живота, а соответственно, ей будет тяжело рожать. Вообще за месяц до выжеребки ее отстраняют от работы, но даже в этот последний месяц пони нужно заставлять ходить, чтобы работали мышцы. Пони, как и лошади, вынашивают жеребенка 11 месяцев. Уже буквально через месяц-полтора на ней вновь можно кататься, — рассказала НГС конезаводчица Елена Бартель.
Ранее новосибирцы заметили лошадь, которая без наездника проскакала по улице Жуковского в Заельцовском районе. Позже хозяйка животного рассказала НГС о том, что животное сбежало из конного клуба.