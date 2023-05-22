«Эксплуатируют животное на сносях»: сибирячка расстроилась от вида беременной пони, на которой катают детей

— Кататься на беременной пони не просто можно, а нужно. Если пони не будет двигаться, не будет ходить и возить грузы, то у нее будут слабые мышцы живота, а соответственно, ей будет тяжело рожать. Вообще за месяц до выжеребки ее отстраняют от работы, но даже в этот последний месяц пони нужно заставлять ходить, чтобы работали мышцы. Пони, как и лошади, вынашивают жеребенка 11 месяцев. Уже буквально через месяц-полтора на ней вновь можно кататься, — рассказала НГС конезаводчица Елена Бартель.

