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«Эксплуатируют животное на сносях»: сибирячка расстроилась от вида беременной пони, на которой катают детей

НГС обратился к эксперту, чтобы выяснить, есть ли повод для беспокойства

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Животное заметили в парке «Березовая роща»

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Жительница Новосибирска обратила внимание на беременной пони, которую заставляют катать детей в парке «Березовая роща». Сибирячка считает, что так обращаться с животным нельзя. НГС обратился к эксперту, чтобы выяснить, вредят ли животному такие нагрузки.

— В выходные с семьей ходили гулять в парк «Березовая роща». Во время прогулки заметили, что на беременной пони катаются 30-килограммовые дети. Я спросила у владельцев, действительно ли пони беременна, они сказали, что да. Также уточнила, можно ли так нагружать пони, они ответили: «Ну а что еще делать, если много желающих прокатиться?!» Видно, что животное на сносях, но его продолжают эксплуатировать, — рассказала читательница НГС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС

Корреспондент НГС обратился к новосибирской конезаводчице, которая рассказала, можно ли беременной пони перевозить груз.

— Кататься на беременной пони не просто можно, а нужно. Если пони не будет двигаться, не будет ходить и возить грузы, то у нее будут слабые мышцы живота, а соответственно, ей будет тяжело рожать. Вообще за месяц до выжеребки ее отстраняют от работы, но даже в этот последний месяц пони нужно заставлять ходить, чтобы работали мышцы. Пони, как и лошади, вынашивают жеребенка 11 месяцев. Уже буквально через месяц-полтора на ней вновь можно кататься, — рассказала НГС конезаводчица Елена Бартель.

Ранее новосибирцы заметили лошадь, которая без наездника проскакала по улице Жуковского в Заельцовском районе. Позже хозяйка животного рассказала НГС о том, что животное сбежало из конного клуба.

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