«Один выжить в природе он не сможет»: раненого медвежонка-сироту спасли в Алтайском крае

Раненого медвежонка без мамы нашли в Чарышском районе Алтайского края. Как сообщило Минприроды региона, зверь получил травму лапы и не мог самостоятельно передвигаться.
— Медвежонку провели необходимое лечение и реабилитацию. Травма оказалась несерьезной, спасенный малыш быстро начал самостоятельно передвигаться и проявлять далеко не покладистый характер. Специалисты установили, что медвежонку всего 1–2 месяца и выжить в природе самостоятельно в таком возрасте он не сможет, — пояснили в министерстве.
Сотрудники Минприроды региона доставили малыша в Республику Алтай, где в государственном природном биосферном заповеднике расположен мини-приют для осиротевших медвежат. Уже к осени подросшего медвежонка вернут в природную среду.
Ранее осиротевшего медвежонка нашли на одной из турбаз недалеко от села Артыбаш в Республике Алтай. Животное приютил биосферный заповедник.