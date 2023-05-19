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«Один выжить в природе он не сможет»: раненого медвежонка-сироту спасли в Алтайском крае

Животное приютил Алтайский биосферный заповедник

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Медвежонку всего 1–2 месяца

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Раненого медвежонка без мамы нашли в Чарышском районе Алтайского края. Как сообщило Минприроды региона, зверь получил травму лапы и не мог самостоятельно передвигаться.

— Медвежонку провели необходимое лечение и реабилитацию. Травма оказалась несерьезной, спасенный малыш быстро начал самостоятельно передвигаться и проявлять далеко не покладистый характер. Специалисты установили, что медвежонку всего 1–2 месяца и выжить в природе самостоятельно в таком возрасте он не сможет, — пояснили в министерстве.

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Видео: Минприроды Алтайского края

Сотрудники Минприроды региона доставили малыша в Республику Алтай, где в государственном природном биосферном заповеднике расположен мини-приют для осиротевших медвежат. Уже к осени подросшего медвежонка вернут в природную среду.

Ранее осиротевшего медвежонка нашли на одной из турбаз недалеко от села Артыбаш в Республике Алтай. Животное приютил биосферный заповедник.

МедвежонокЖивотноеАлтайский край
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