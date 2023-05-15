Два дня сидел на дереве: медвежонка-сироту сняли с кедра на алтайской турбазе

Медвежонка без мамы нашли на одной из турбаз недалеко от села Артыбаш в Республике Алтай. Животное приютил Алтайский биосферный заповедник.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, после майских праздников им позвонили с турбазы вблизи Артыбаша и рассказали о том, что уже два дня на их территории на дереве сидит медвежонок. В заповеднике уточнили, что его мать, вероятно, погибла, или детеныша отбили у матери собаки.