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Два дня сидел на дереве: медвежонка-сироту сняли с кедра на алтайской турбазе

У него есть шанс вернуться в дикую природу

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Сейчас медвежонок под присмотром сотрудников заповедника

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Медвежонка без мамы нашли на одной из турбаз недалеко от села Артыбаш в Республике Алтай. Животное приютил Алтайский биосферный заповедник.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, после майских праздников им позвонили с турбазы вблизи Артыбаша и рассказали о том, что уже два дня на их территории на дереве сидит медвежонок. В заповеднике уточнили, что его мать, вероятно, погибла, или детеныша отбили у матери собаки.

— Так или иначе, шансов найти мать в непосредственной близости от поселка Артыбаш или самостоятельно выжить не было — кроха просидел на дереве без еды и воды несколько дней, испуганно смотря вниз с высокого кедра, — рассказали в заповеднике.

До этого он 2 дня сидел на кедре без еды и воды

До этого он 2 дня сидел на кедре без еды и воды

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Сотрудники заповедника экстренно выехали на место:


— Поймать даже маленького медвежонка — это непростая задача, ведь новый подопечный приюта, несмотря на маленькие размеры, — настоящий дикий зверь с внушительным арсеналом когтей и зубов, яростно цепляющийся за дерево и жизнь. Благодаря четким и слаженным действиям государственных инспекторов Алтайского заповедника Игоря Светлояра и Ивана Кунгурова медвежонок был максимально быстро и аккуратно снят с дерева и оказался в безопасности, — описали спасение в заповеднике.

Сотрудники зоопарка будут готовить медвежонка к жизни в дикой природе

Сотрудники зоопарка будут готовить медвежонка к жизни в дикой природе

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После этого животное поместили в специальный вольер. Малышу около 4 месяцев, сейчас основная задача заповедника — вырастить медвежонка и подготовить его к жизни в дикой природе.

— У этого медвежонка есть все шансы — время контакта с человеком у него было минимальное. Для медвежат спасаться на деревьях — естественная реакция, так как главную опасность, кроме человека и собак, для них представляют свои же сородичи, — отметили в Алтайском заповеднике.

В Алтайском заповеднике реабилитацию медвежат с последующим возвращением в дикую природу проводят уже третий год

В Алтайском заповеднике реабилитацию медвежат с последующим возвращением в дикую природу проводят уже третий год

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В апреле жители Новосибирской области нашли маленького медвежонка на дороге. Он бродил вдоль трассы один. Животное привезли в областной центр на общегородской субботник и передали волонтерам.

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