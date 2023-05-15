Два дня сидел на дереве: медвежонка-сироту сняли с кедра на алтайской турбазе

Медвежонка без мамы нашли на одной из турбаз недалеко от села Артыбаш в Республике Алтай. Животное приютил Алтайский биосферный заповедник.
Как сообщили в пресс-службе заповедника, после майских праздников им позвонили с турбазы вблизи Артыбаша и рассказали о том, что уже два дня на их территории на дереве сидит медвежонок. В заповеднике уточнили, что его мать, вероятно, погибла, или детеныша отбили у матери собаки.
— Так или иначе, шансов найти мать в непосредственной близости от поселка Артыбаш или самостоятельно выжить не было — кроха просидел на дереве без еды и воды несколько дней, испуганно смотря вниз с высокого кедра, — рассказали в заповеднике.
Сотрудники заповедника экстренно выехали на место:
— Поймать даже маленького медвежонка — это непростая задача, ведь новый подопечный приюта, несмотря на маленькие размеры, — настоящий дикий зверь с внушительным арсеналом когтей и зубов, яростно цепляющийся за дерево и жизнь. Благодаря четким и слаженным действиям государственных инспекторов Алтайского заповедника Игоря Светлояра и Ивана Кунгурова медвежонок был максимально быстро и аккуратно снят с дерева и оказался в безопасности, — описали спасение в заповеднике.
После этого животное поместили в специальный вольер. Малышу около 4 месяцев, сейчас основная задача заповедника — вырастить медвежонка и подготовить его к жизни в дикой природе.
— У этого медвежонка есть все шансы — время контакта с человеком у него было минимальное. Для медвежат спасаться на деревьях — естественная реакция, так как главную опасность, кроме человека и собак, для них представляют свои же сородичи, — отметили в Алтайском заповеднике.
В апреле жители Новосибирской области нашли маленького медвежонка на дороге. Он бродил вдоль трассы один. Животное привезли в областной центр на общегородской субботник и передали волонтерам.