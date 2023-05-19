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За пару часов выучила команды: замерзший щенок прибился к отделу полиции в Новосибирске — трогательное видео

Сотрудники МВД приютили животное

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Щенка назвали Мухой

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В Новосибирске полицейские Кировского района подобрали щенка рядом с отделом — теперь крохе ищут хозяев.

Вечером 17 мая полицейский-кинолог, старший сержант полиции Юлия Клячина и прапорщик полиции ППСП Ксения Жмуренко заметили около отдела полиции на Петухова маленького щенка. На вид малышу было около месяца.

— Щенок оказался девочкой, дворняжкой: животное тряслось от холода. Увидев сотрудников полиции, малышка пошла в добрые руки, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские принесли щенка в отдел, согрели и накормили. Девочку назвали Муха в честь главного полицейского пса Мухтара — за «трогательные и полные мудрости глаза». Собака оказалась бойкой: несмотря на небольшой размер, она на равных играла со служебными собаками Евой и Варгой.

— Она очень умная, за пару часов выучила команду «фу» и дает лапу. При этом мы отметили, что она вырастет неплохим охранником, у нее есть характер, — отметили полицейские.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские добавили, что Муха очень старательная и слушается людей, любит печеночную колбасу и курицу. Сейчас щенок у полицейского-кинолога и ждет любящего и заботливого хозяина. Телефон для связи: 8 999 304-01-04.

В начале мая в Новосибирске волонтеры спасли беременную зайчиху. На нее напали собаки, но животное удалось отбить. Вскоре спасенная зайчиха родила семерых зайчат.

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