За пару часов выучила команды: замерзший щенок прибился к отделу полиции в Новосибирске — трогательное видео

В Новосибирске полицейские Кировского района подобрали щенка рядом с отделом — теперь крохе ищут хозяев.
Вечером 17 мая полицейский-кинолог, старший сержант полиции Юлия Клячина и прапорщик полиции ППСП Ксения Жмуренко заметили около отдела полиции на Петухова маленького щенка. На вид малышу было около месяца.
— Щенок оказался девочкой, дворняжкой: животное тряслось от холода. Увидев сотрудников полиции, малышка пошла в добрые руки, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Полицейские принесли щенка в отдел, согрели и накормили. Девочку назвали Муха в честь главного полицейского пса Мухтара — за «трогательные и полные мудрости глаза». Собака оказалась бойкой: несмотря на небольшой размер, она на равных играла со служебными собаками Евой и Варгой.
— Она очень умная, за пару часов выучила команду «фу» и дает лапу. При этом мы отметили, что она вырастет неплохим охранником, у нее есть характер, — отметили полицейские.
Полицейские добавили, что Муха очень старательная и слушается людей, любит печеночную колбасу и курицу. Сейчас щенок у полицейского-кинолога и ждет любящего и заботливого хозяина. Телефон для связи:
В начале мая в Новосибирске волонтеры спасли беременную зайчиху. На нее напали собаки, но животное удалось отбить. Вскоре спасенная зайчиха родила семерых зайчат.