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«Мопсовстреча» прошла в Новосибирске — 10 фото, как веселились забавные песики и их хозяева

В этой публикации только милые собачки и ничего более

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Владельцев было 15, а мопсиков 14

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В Новосибирске в «Алее героев» возле метро «Октябрьская» прошла встреча владельцев мопсов. Своих собак привели 15 владельцев. Они разрешили всем прохожим играть с их милыми питомцами.

— У нас происходят как ежегодные встречи, так и регулярные. Мопсики общаются друг с другом, играют, все желающие могут погладить, поиграть, сфотографироваться, — объяснила корреспонденту НГС представительница группы Анастасия. Она добавила, что владельцы соблюдали чистоту.

Хозяйка Лукаса (мопс слева) отлично подготовила песика к прогулке

Хозяйка Лукаса (мопс слева) отлично подготовила песика к прогулке

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Мопсы общались достаточно дружелюбно

Мопсы общались достаточно дружелюбно

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Мопсов можно было гладить

Мопсов можно было гладить

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Встреча длилась около часа

Встреча длилась около часа

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Наряд Лукаса чуть ближе

Наряд Лукаса чуть ближе

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Были и мопсы в возрасте

Были и мопсы в возрасте

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Молодежь тоже привели

Молодежь тоже привели

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Новосибирцы хорошо ухаживают за своими питомцами

Новосибирцы хорошо ухаживают за своими питомцами

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В следующий раз планируется костюмированная встреча, о ее дате объявят позже

В следующий раз планируется костюмированная встреча, о ее дате объявят позже

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В конце апреля НГС показывал, как преобразился деревенский пес по кличке Арти. Он превратился в один большой колтун, который срезать и вычесывать новосибирскому грумеру пришлось пять часов.

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