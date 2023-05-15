«Мопсовстреча» прошла в Новосибирске — 10 фото, как веселились забавные песики и их хозяева

В Новосибирске в «Алее героев» возле метро «Октябрьская» прошла встреча владельцев мопсов. Своих собак привели 15 владельцев. Они разрешили всем прохожим играть с их милыми питомцами.
— У нас происходят как ежегодные встречи, так и регулярные. Мопсики общаются друг с другом, играют, все желающие могут погладить, поиграть, сфотографироваться, — объяснила корреспонденту НГС представительница группы Анастасия. Она добавила, что владельцы соблюдали чистоту.
В конце апреля НГС показывал, как преобразился деревенский пес по кличке Арти. Он превратился в один большой колтун, который срезать и вычесывать новосибирскому грумеру пришлось пять часов.