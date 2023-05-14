«Когда едем по трассе, залезает на руль». Дальнобойщик-блогер ездит по стране с котенком — их история

Ездить одному было грустно, поэтому он решил завести питомца. До этого он часто возил с собой двух пекинесов мамы, Милу и Джесси.



— Только скажи слово «поехали», собаки уже около ворот стоят, чтобы их забрали. Они очень любили машину, и я, когда проезжал через дом, брал их с собой. Из-за этого захотел себе какое-нибудь животное, которое будет со мной колесить. Чтобы скучно не было и было о ком позаботиться, — говорит дальнобойщик.



Данил планировал завести собаку, но в интернете ему на глаза попалось видео с котенком по имени Шеф, который тоже путешествует со своим хозяином-дальнобойщиком. Парень решил, что ему нужен мяукающий напарник, тем более с котом проблем меньше, чем с собакой. Уже через несколько дней Данил приобрел полуторамесячного котенка, помесь британской и тайской породы, за тысячу рублей. И практически сразу они отправились в первый совместный рейс из Кемерова в Юргу.

