«Когда едем по трассе, залезает на руль». Дальнобойщик-блогер ездит по стране с котенком — их история

Данилу Бородину из Кузбасса 26 лет. Он дальнобойщик, а в последнее время — еще и популярный блогер. Дело в том, что он ездит на фурах не один, а с котенком. За приключениями Данила и его мяукающего напарника на YouTube наблюдают более 100 тысяч подписчиков. С чего всё началось и почему даже у милого пушистика есть хейтеры, Данил рассказал нашим коллегам из NGS42.RU.
Дорогостоящая мечта
В детстве Данил не отлипал от телевизора, смотря сериал «Дальнобойщики». А однажды к нему приехал родственник, который ездил по России на американском тягаче. Огромная машина из любимого сериала очень впечатлила мальчика, и с того момента он решил стать дальнобойщиком.
— Я когда первый раз залез в кабину этой огромной машины, сразу влюбился.
В 2015 году Данил ушел в армию и после остался служить по контракту. Но мечта не забывалась, и он уволился. Какое-то время подрабатывал даже водителем на почте, но в конце концов устроился на работу возить на фурах грузы по Кузбассу.
Ездить одному было грустно, поэтому он решил завести питомца. До этого он часто возил с собой двух пекинесов мамы, Милу и Джесси.
— Только скажи слово «поехали», собаки уже около ворот стоят, чтобы их забрали. Они очень любили машину, и я, когда проезжал через дом, брал их с собой. Из-за этого захотел себе какое-нибудь животное, которое будет со мной колесить. Чтобы скучно не было и было о ком позаботиться, — говорит дальнобойщик.
Данил планировал завести собаку, но в интернете ему на глаза попалось видео с котенком по имени Шеф, который тоже путешествует со своим хозяином-дальнобойщиком. Парень решил, что ему нужен мяукающий напарник, тем более с котом проблем меньше, чем с собакой. Уже через несколько дней Данил приобрел полуторамесячного котенка, помесь британской и тайской породы, за тысячу рублей. И практически сразу они отправились в первый совместный рейс из Кемерова в Юргу.
Котенок по имени Ев
Когда пришло время выбирать котенку кличку, Данил открыл в интернете список популярных имен и начал по очереди называть ими котенка, ожидая от него реакции. Но ни на одно имя пушистик не отозвался. Тогда Данил вспомнил про своего друга из онлайн-игры Женю, который тоже работает дальнобойщиком, но ездит по Европе. Во время игр Данил называет своего друга коротко — Ев. Так в голову пришла идея назвать пушистого напарника этим коротким, пусть и немного странноватым именем. Тем более, только услышав это прозвище, котенок на него среагировал и повел ушами.
Как рассказывает владелец, поведение Ева зависит от настроения. Иногда он спит целыми днями, а порой просит долго с ним играть. Случается, что котенок бывает злым, но по вечерам обычно проявляет ласку.
— Когда едем по трассе, Ев иногда залезает ко мне на руль, поворачивается мордочкой, а лапки на мой животик, и так мы едем весь вечер, — рассказывает Данил.
В КАМАЗе у кота есть две лежанки. Одна на полке над водительским местом, в которой чаще всего он спит зимой, другая — между двумя сиденьями. Также Ев любит сидеть на соседнем пассажирском месте.
Игрушками кота тоже не обделили, их хозяин днем выкладывает на спальник, а ночью оставляет только самые бесшумные, чтобы Ев мог поиграть и не разбудить его. Запаха в машине нет — лоток с наполнителем Данил часто убирает.
Кот — настоящий автолюбитель — он с интересом наблюдает за другими машинами, особенно фурами.
— Когда мы гуляем, он сидит и взглядом все машины провожает. Ему очень интересно наблюдать за всем. Когда мы едем на легковой, а мимо нас проезжают фуры, он на них смотрит так, будто от него убегает его собственный дом. Он любит грузовые, легковые машины, но вот нравятся ли ему мотоциклы и тракторы, мы еще не проверяли, — с улыбкой рассказывает дальнобойщик.
Неожиданная популярность
Свое первое видео напарники выложили примерно 2,5 месяца назад. В Shorts на YouTube Данил поинтересовался у зрителей, интересен ли им контент про путешествия кота-дальнобойщика. К удивлению кузбассовца, последовало много положительной реакции. За 2 месяца дальнобойщик и его пушистый друг набрали больше 100 тысяч подписчиков.
В социальных сетях Данил показывает свою жизнь за рулем, снимает видео, где рассказывает про Ева и их совместные поездки. Говорит, что блог не приносит пока больших доходов, но кузбассовец продолжает снимать видео ради подписчиков, которые, по словам Данила, очень добрые и милые люди. Ему часто дают полезные советы по уходу за котиком, а с двумя из фолловеров они даже встречались. Надежда из Кемерова и Галина из Иркутска подарили много игрушек и корма для Ева, а одна из женщин даже сделала кружку с логотипом канала Данилы.
Но даже у такого милого блога нашлись хейтеры. Достается в особенности хозяину Ева. Комментаторы обвиняют Данила в издевательстве над животным и требуют перестать возить котенка с собой. Но Данил в корне не согласен с этим: Ев путешествует всю свою жизнь и чувствует себя в дороге хорошо. Тем более, в фуре ему значительно лучше, чем быть одиноко запертым в квартире — кроме друг друга у Данила и котенка никого нет.
— Если судьба сложится, то семья всегда найдется. Ведь есть и отпуск, и выходные. Я сейчас усердно этим и не занимаюсь, да и до 30 лет не собираюсь. Дальше будет видно. Судьба сведет — хорошо, нет — буду ходить с котом дальше. Для меня Ев стал пушистым ребенком, о котором вечно нужно заботиться, — говорит Данил.
Он каждый день постит фотографии и видео с Евом в социальных сетях, придумывая к ним смешные подписи от лица котенка. Как говорит наш собеседник, для подписчиков эти посты — заряд хорошего настроения.