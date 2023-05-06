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«Три раза врач откачала, на четвертый не смогла»: как странная стажерка убила кота в ветклинике — история в одном видео

Хозяйка написала претензию и обратилась в полицию

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В этом видео коротко рассказываем, что случилось в ветеринарной клинике, куда привезли кота на рядовую процедуру

Видео: Артем Чудинов / NGS.RU

В новосибирской ветеринарной клинике стажерка сделала коту эвтаназию, пока не видит врач. Хозяйка привезла его на обычную процедуру, а через два часа ей позвонили, чтобы сообщить, что кота больше нет.

В этом видео мы коротко рассказываем историю кота Симбы — ему было всего пять лет, по мнению врача, он был здоров, но как любому организму, нужно было делать несложные манипуляции, чтобы поддержать здоровье.

Сначала в клинике не могли понять, в чём причина смерти животного, выяснилось это с помощью видеокамер. На видео заметили, как 19-летняя стажерка берет препараты для эвтаназии и несколько раз украдкой ставит коту уколы. Позже на разборе в клинике она признается, что сделала это намеренно, хотя потом будет путаться в своих версиях. В частности, журналисту НГС она сказала, что хотела поставить ему «Ношпу» или просто перепутала препараты. Также среди ее версий было желание помочь коту, чтобы он не мучился.

В этом видео директор клиники объясняет, почему такое заболевание — не повод усыплять кота. Смотрите видео и читайте подробности в материале Ильи Калинина.

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Ветеринарная клиникаКотЭвтаназияЛечение животных
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