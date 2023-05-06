«Три раза врач откачала, на четвертый не смогла»: как странная стажерка убила кота в ветклинике — история в одном видео

Сначала в клинике не могли понять, в чём причина смерти животного, выяснилось это с помощью видеокамер. На видео заметили, как 19-летняя стажерка берет препараты для эвтаназии и несколько раз украдкой ставит коту уколы. Позже на разборе в клинике она признается, что сделала это намеренно, хотя потом будет путаться в своих версиях. В частности, журналисту НГС она сказала, что хотела поставить ему «Ношпу» или просто перепутала препараты. Также среди ее версий было желание помочь коту, чтобы он не мучился.