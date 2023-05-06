«Три раза врач откачала, на четвертый не смогла»: как странная стажерка убила кота в ветклинике — история в одном видео

В новосибирской ветеринарной клинике стажерка сделала коту эвтаназию, пока не видит врач. Хозяйка привезла его на обычную процедуру, а через два часа ей позвонили, чтобы сообщить, что кота больше нет.
В этом видео мы коротко рассказываем историю кота Симбы — ему было всего пять лет, по мнению врача, он был здоров, но как любому организму, нужно было делать несложные манипуляции, чтобы поддержать здоровье.
Сначала в клинике не могли понять, в чём причина смерти животного, выяснилось это с помощью видеокамер. На видео заметили, как
В этом видео директор клиники объясняет, почему такое заболевание — не повод усыплять кота. Смотрите видео и читайте подробности в материале Ильи Калинина.