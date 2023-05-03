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Животных в новосибирском зоопарке переводят в летние вольеры — кто успел переехать

Последними на улицу выходят самые теплолюбивые животные: попугаи и игрунковые

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Мангуст в новосибирском зоопарке

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Сотрудники Новосибирского зоопарка продолжают переводить животных в летние барьеры. Особи переезжают постепенно и без лишнего стресса.

На улицу уже высадили всех фазанов, бакланов, пеликанов, каракалов, сервалов, виверровых кошек, фоссу, тайр, мангустов. Летние вольеры перед этим приводят в порядок, осыпают чистым песком, готовят укрытия и домики.

— Переводу на улицу радуются все животные, и всегда ждут его. Фактор стресса — минимальный, даже если вольер новый и незнакомый, — рассказала заместитель директора Новосибирского зоопарка по научной работе Ольга Шило. — Свежий воздух, деревья, естественный грунт, больше места и возможностей для движения животных. Они начинают с интересом все исследовать, обнюхивать. Видно, как каждый рад солнцу. Поэтому, весенний переезд — это всегда приятные хлопоты. Для некоторых, особо скрытных и пугливых, мы переносим из зимних павильонов их деревянные укрытия. Благодаря этому они чувствуют себя спокойно. Ну и, конечно, все кормушки, миски тоже переезжают с животными.

Сервалы уже свободно гуляют по улице

Сервалы уже свободно гуляют по улице

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У некоторых теплых вольеров есть выходы, поэтому животные могут выходить на улицу раньше. С наступлением тепла им просто открывают дверь на улицу. Мартышки, восточные колобусы и капуцины днем уже гуляют на свежем воздухе, а ночуют в тепле.

График весенних переездов зависит от погоды, обычно он длится до конца мая.

— В Сибири короткое лето, поэтому, для нас важен каждый теплый день. Последними на улицу высаживают самых теплолюбивых животных — мелких попугаев и представителей семейства игрунковых, — рассказали в зоопарке.

Фазаны тоже дышат воздухом

Фазаны тоже дышат воздухом

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Как и пеликаны

Как и пеликаны

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А вот мартышки гуляют только днем, а ночуют в крытом вольере

А вот мартышки гуляют только днем, а ночуют в крытом вольере

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Есть среди обитателей зоопарка и те, кто круглый год гуляет на улице. Например, манулы: им не страшен снег, но и погреться на солнышке они не откажутся.

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