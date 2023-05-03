Животных в новосибирском зоопарке переводят в летние вольеры — кто успел переехать

— Переводу на улицу радуются все животные, и всегда ждут его. Фактор стресса — минимальный, даже если вольер новый и незнакомый, — рассказала заместитель директора Новосибирского зоопарка по научной работе Ольга Шило. — Свежий воздух, деревья, естественный грунт, больше места и возможностей для движения животных. Они начинают с интересом все исследовать, обнюхивать. Видно, как каждый рад солнцу. Поэтому, весенний переезд — это всегда приятные хлопоты. Для некоторых, особо скрытных и пугливых, мы переносим из зимних павильонов их деревянные укрытия. Благодаря этому они чувствуют себя спокойно. Ну и, конечно, все кормушки, миски тоже переезжают с животными.