В Новосибирской области обнаружили очаг бешенства и ввели карантин: что теперь нельзя делать

В Новосибирской области в поселке Ермаковский Кочковского района обнаружили очаг бешенства. Губернатор области Андрей Травников установил карантин в населенном пункте до
Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано региональным правительством
Согласно распоряжению, эпизоотический очаг обнаружили в поселке в личном подсобном хозяйстве. Во время карантина на территории запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать место посторонним, а также вывозить и ввозить животных, которые не были вакцинированы против бешенства в течение 179 дней. Кроме того, нельзя снимать шкуры с трупов восприимчивых животных.
На территории поселка в период карантина запретили проводить ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывоз (кроме вакцинированных), а также отлов диких восприимчивых животных для зоопарков.
По данным Роспотребнадзора, заражение бешенством человека происходит при укусе, оцарапывании, бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.
Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюны больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека. Попадая в организм человека, вирус распространяется по нервным путям, достигает головного мозга, где развивается воспаление, нарушающее работу жизненно-важных элементов центральной нервной системы, следствием чего становится смерть.
Ранее карантин ввели в деревне Красный Кут Новоключевского сельсовета Купинского района также из-за бешенства. Ограничения продлятся до