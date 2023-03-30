В Новосибирской области обнаружили очаг бешенства — там установили карантин

В деревне Красный Кут Новоключевского сельсовета Купинского района обнаружили очаг бешенства. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников установил карантин на территории населенного пункта.
Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано правительством Новосибирской области. Согласно документу, ограничительные мероприятия действуют с 31 марта по 29 мая 2023 года.
— Установить с 31.03.2023 по 29.05.2023 на территории деревни Красный Кут Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, — указано в документе. — Управлению ветеринарии Новосибирской области обеспечить осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства на территории неблагополучного пункта.
В распоряжении уточняется, что эпизоотический очаг выявили в животноводческом помещении для содержания крупного рогатого скота крестьянского фермерского хозяйства. На время карантина на его территории запрещено лечить больных восприимчивых животных, ввозить и вывозить животных, которых не вакцинировали против бешенства в течение 179 дней, посещать помещение посторонним и другое.
На территории деревни в период ограничительных мер запрещается проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для зоопарков, их вывоз (за исключением вакцинированных).
30 марта стало известно, что в Искитиме клещ укусил непривитого ребенка. После происшествия несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь.